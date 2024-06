¡Es un reto diario! Paramédicos de la Cruz Roja hacen del servicio al prójimo, su vocación

Los más de 200 paramédicos voluntarios y de base de la Delegación Chihuahua de la Cruz Roja, llevan la vocación de servicio y cuidado de las personas más allá de un servicio laboral, hasta convertirse en una forma de vida en la que su objetivo es cuidar las vidas de quienes enfrentan una emergencia y hacer todo lo posible porque sea atendido con calidad y calidez, en el marco de este Día del Socorrista 2024.

Entre ellos, se encuentra Francia de la Rosa, del Área de Socorros, quien ha colaborado con la Cruz Roja en Chihuahua durante más de 23 años, es madre, paramédica, y actualmente, estudiante de la carrera de Criminología, que combina con sus turnos de servicio en la benemérita institución.

“Una vez hubo un servicio de una volcadura en carretera, de un vehículo en el que viajaban una mamá, abuelita y un niño. Falleció la mamá del niño y la abuelita estaba lesionada. Lo que me parte el corazón es el niño y la capacidad que tuvo de decirme que si le dejaba despedirse de su mamá y allí mismo, él se agachó, se despidió y ya lo ayudamos a subirse a la ambulancia. Ha cambiado mi vida en el sentido de que me topo con personas que tienen las edades mis hijos, mamá, papá y eso hace querer hacer mejor las cosas, para tratar de que las personas estén bien”, expresó Francia.

Sobre combinar la profesión de socorrista y sus estudios universitarios en Criminología, dijo que sí es un poco pesado, pero me gusta lo que hago, y si bien ambos campos no van a agarrados de la mano, tienen que ver uno con el otro, y lo trato de compaginar. Sobre todo, lo hago por superación personal.

Una de las personas con mayor trayectoria en la institución es Lorena González López, del Área de Socorros, y tiene 33 años de servicio en la Cruz Roja, desde el 3 de noviembre de 1992. “Me gustaba ayudar a la gente, y en una ocasión me topé con Olga Rojo, una compañera, y ella me dio información y me animé a entrar, desde entonces han pasado 33 años. Me acuerdo mi primer servicio, de una persona que apuñalaron, fue muy impresionante. En la avenida Ocampo, cuando llegamos estaba una enfermera haciendo maniobras de RCP. Hay otro de una volcadura en la carretera a Delicias, vimos una pareja de personas fallecidas, por protocolo esperamos a que llegara una unidad y nos retiramos. El radio operador nos indica que volvamos al lugar por dos niñas de cinco y siete años, afortunadamente estaban bien. Fue muy relevante para mí, porque cuando encuentro a la niña, ella me abraza, y nunca se me va a olvidar”, relató.

Nairobi está en el Área de Capacitación por las mañanas, y por las tardes salgo a servicio. Uno de sus primeros servicios fue cuando todavía era estudiante, una persona que estaba reparando un muro y se cayó de él. “Mi papá es paramédico, y vengo siguiendo sus pasos, es de familia”, compartió.

David Cera, cumplió nueve años de voluntario de Cruz Roja y un año trabajando de empleado, y contó que su hermano también estaba como voluntario y de ahí le nació la inquietud de aprender, porque no imaginaba todas las actividades que se realizan dentro de la Cruz Roja.

“Uno piensa que es nada más la ambulancia o las unidades médicas; ya cuando uno va conociendo, se va encariñando, le va agarrando amor a todo lo que se hace, prácticamente el apoyo que se le da a toda la comunidad. Una de las últimas experiencias que tuve positivas, fue atendimos a una niña que tenía una obstrucción de la vía aérea, no podía respirar estaba obstruida por alimentos. Una vez que la llevamos al hospital, pudimos lograr que el objeto saliera. Al día siguiente la mamá nos buscó a la Delegación, y pude ver a la niña corriendo, lo que me dio alegría verla bien. Nos llevaron un detalle, son cosas que uno agradece y se guarda para siempre”, compartió David.

Juan Gaytán, ha dado ejemplo del espíritu de servicio durante los 13 años en los que se ha desempeñado en la Cruz Roja, de la que actualmente, colabora en el Área de Capacitación, y en el Área de Socorros. Ingresó para complementar su carrera de Enfermería.

“Ser paramédico es un reto de aliviar el dolor del paciente o de la persona que está vulnerable en este momento, puede llegar por mejor calidad o dar una esperanza de vida nueva. Se debe llegar con una mentalidad clara de dar lo mejor para hacer lo mejor para cada paciente”, afirmó.