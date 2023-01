Espera defensa de ex fiscal se resuelva si el conflicto lo atenderá la Federación o el estado

Iker Ibarreche, el abogado del ex fiscal Francisco G.A., indicó que el equipo de defensa legal del ex funcionario se encuentra a la espera de que un juez de distrito resuelva si el asunto deberá resolverse por parte de un juez estatal o de un juez federal.

Luego de que la jueza Hortensia García Rodríguez, con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respondiera de manera negativa al Juez Federal que solicitó la transferencia del caso, se espera que un Tribunal de Distrito resuelva el conflicto.

Es así que un Tribunal Colegiado en Materia Penal deberá revisar el asunto, analizar los elementos particulares del caso y posteriormente, se emitirá una resolución sobre la instancia que deberá resolver el caso por el que es acusado de tortura Francisco G.A.

Aunque Iker Ibarreche dijo desconocer el plazo que para ello se tenga, o el tiempo que deba pasar, dijo que se esperarán a que las autoridades correspondientes tomen la decisión sobre el tema.

Fue a mediados de diciembre del 2022 cuando el imputado, Francisco G.A., solicitó a un juez federal que se atrajera el caso, para garantizar la objetividad en el desarrollo del juicio, pues tanto él como su defensa han señalado que este proceso judicial en su contra tiene intereses ajenos a los de la justicia.

Además, la Fiscalía General de la República solicitó a la Fiscalía General del Estado que se entregase la carpeta de investigación con la que se armó el caso en contra del ex titular de la Fiscalía especializada de derechos humanos y desaparición forzada, Francisco G. A.

Hay que recordar, que el ex funcionario es señalado por el delito de tortura, por parte de un ex funcionario duartista, un testigo protegido cuya identidad se encuentra protegida y que según testimonios de otras presuntas víctimas, se le acusa de tratos inhumanos y degradantes mientras el ex funcionario tenía a su cargo la investigación de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, estrategia del gobierno de Javier Corral para llevar a la justicia la red de corrupción en torno al ex gobernador César Horacio D.J.