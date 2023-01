Espera FGE respuesta del Tribunal del Estado para atraer la carpeta del exfiscal

La entrega de la carpeta de investigación que acusa del delito de tortura al ex fiscal Francisco G.A. a la Fiscalía General de la República, dependerá de la respuesta que el Tribunal Superior de Justicia del Estado dé a la solicitud de entrega que hizo un juez federal.

Hoy vence el plazo para que la jueza Hortensia García Rodríguez conteste dicha solicitud, confirmó el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro, quien dijo que la Fiscalía Estatal espera la respuesta que dará la autoridad judicial para acatar instrucciones.

“Estamos en proceso de turnar el caso al Tribunal de Justicia de la Federación, pero para ello tenemos que esperar la respuesta que dará el Tribunal Estatal”, confirmó el funcionario.

Agregó que tanto la Fiscalía Estatal como el Tribunal Estatal fueron notificados el miércoles pasado y para responder tuvieron un plazo de tres días hábiles, por lo que este lunes vence el plazo.

“Estamos en espera de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, nosotros fuimos notificados por el Tribunal de Justicia Federal y creo que es el día de hoy cuando vence el plazo”, comentó en entrevista ante medios locales.

Recordó que el caso del ex fiscal acusado de tortura por testigos protegidos, ex funcionarios de la administración duartista, es una investigación más amplia que no solo investiga a Francisco G.A. y que se espera tener mayores indicios para ejercer acción penal en contra de los otros sospechosos.

Cabe mencionar, que el Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá responder hoy al Tribunal Federal que solicitó la entrega del caso, luego de que ejerciera su derecho de atracción en el caso mencionado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En caso de que la jueza determine que es su facultad resolver el caso, el mismo se irá a un conflicto de competencia, asunto que resolverá un Juez de Distrito sobre quién deberá resolver el caso, si el Estado o la Federación.