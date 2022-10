Espera STPS que con Reforma Laboral se fortalezcan inspecciones en centros de trabajo

Con la puesta en marcha de la Reforma Laboral, así como del arranque de los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado también espera que se fortalezcan las acciones de inspección en los centros de trabajo, para prevenir de esta forma las condiciones que generan los conflictos entre empleadores y trabajadores.

El Gobierno del Estado informó que desde el inicio de la presente administración se han realizado 3 mil 740 inspecciones a centros de trabajo en zona urbana, así como 175 en zona rural. Lo anterior, con la finalidad de vigilar el correcto cumplimiento de la normativa laboral.

Lo anterior, dijo el titular de la dependencia, Diódoro Argüelles Siller, se realiza con el objetivo, no de multar a las y los empleadores, sino de informarlos y asesorarlos en materia laboral, para que puedan cumplir con sus obligaciones, así como a las y los trabajadores, para que conozcan sus derechos.

Chihuahua En la primera semana recibió el Centro de Conciliación Laboral de Chihuahua 348 solicitudes

En el objetivo de la construcción de la paz que busca la obligatoriedad de la conciliación en los conflictos laborales, también cabe la prevención, e incluso es imprescindible para ello, comentó el funcionario en entrevista con esta redacción.

Es así, que invitó a todas las personas interesadas, ya sean generadoras de empleo o trabajadores, que se acerquen a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde se les brindarán asesorías gratuitas para que puedan tomar mejores decisiones en sus ámbitos laborales.

Hay que recordar, que el 30 de septiembre se cerraron las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales tienen 65 mil expedientes de quejas laborales, las cuales entran un programa de abatimiento del rezago por medio de la conciliación, a fin de dar celeridad a los procesos, pues algunos casos tienen ya 15 años de antigüedad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por otro lado, se privilegiará la conciliación, en un proceso que deberá de ser no mayor a los 45 días, periodo en el que las partes, empleador y trabajador, deberán presentar pruebas que sustenten sus quejas o refutarlas, pero todo en un ámbito de conciliación.

Si pasados los 45 días no se llega a un acuerdo, entonces se emite un acta de no conciliación y se remite a los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado; a esta instancia, también se remitirán inmediatamente los asuntos en los que se reporte algún hecho de abuso, acoso laboral o sexual, a fin de no revictimizar a las personas afectadas.