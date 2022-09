Esperamos que acuerdos se mantengan por el bien de México: Gabriel Díaz, tras diferencias entre PAN y PRI

“Esperamos que los acuerdos se mantengan en la alianza Va Por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, de ir en contra de la militarización del país, por lo que también esperamos que la coalición resista estas diferencias, porque el reto principal es el 2024”, así lo expresó el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete.

Lo anterior luego de que la diputada del PRI, Yolanda de la Torre presentara la iniciativa en la que propone que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028, la cual fue avalada por el coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira.

Agregó el líder del PAN en Chihuahua, que desconoce si se trata de una situación que debilite la alianza, pero lo que sí dijo tener claro, es que los acuerdos se tienen respetar.

Cabe mencionar que el presidente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés en rueda de prensa, expresó que espera que el PRI corrija y retire la iniciativa, ya que de no hacerlo tendrá que explicar por qué ya no continuará la coalición en lo legislativo, ni mucho menos, en lo electoral.

Pidió el líder nacional del PAN que retiré la iniciativa porque de no hacerlo, se estaría aprobando una reforma constitucional que duplica la presencia del ejército en las calles de México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La razón de la coalición no es electoral, por lo que si no se cuida la razón de ser, de lo que le dio sentido a la coalición, no valdría la pena continuarla”, expresó el panista.

En respuesta el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su cuenta de Twitter señaló lo siguiente, "El PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir, en unidad y convicción, por el bien de México.

Hoy a las 10:00 am tiempo de la Ciudad de México el líder nacional del PRI en conferencia de prensa anunciarán su postura.