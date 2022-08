Esperan afectados por constructora Dexe suspensión definitiva de uso de explosivos

Colonos que habitan en zonas aledañas al terreno donde la constructora Dexe lleva a cabo la construcción del Monte Xénit informaron que hasta el momento se ha cumplido el acuerdo de suspender temporalmente el uso de explosivos para derribar el cerro ubicado en el área de la obra, sin embargo mencionaron que su exigencia es la cancelación definitiva de los explosivos, pues a raíz de esto al menos 50 casas han sufrido severos daños en la estructura, además de ser un riesgo para las familias.

Agregaron que la suspensión instruida por el Ayuntamiento es temporal y esperan a que se lleve a cabo la verificación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y con ello se determine la cancelación definitiva. Además esperan que la empresa pague los daños a sus viviendas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“El pasado miércoles invitamos a la titular de Desarrollo Urbano para que hiciera mínimo un recorrido con nosotros y viera el daño que se ha provocado, pero no acudió, envió a unas personas a hacer las suspensiones, unos llegaron sin identificación, queriendo entrar a las casas, es decir una actitud muy mala”, argumentó una de las afectadas.

Señaló que el próximo martes sostendrán una reunión con personal del Ayuntamiento y la constructora, para conocer los resultados de las verificaciones, sin embargo, advirtieron que desde marzo que comenzó esta problemática se ha visto que sus derechos ciudadanos no se respetan.

La afectada expuso que ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues son 50 afectados, y desde abril se dio parte de ello, pero también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por supuesto, agregó que desde el inicio se informó a Desarrollo Urbano del Municipio y al secretario del Ayuntamiento, así como a Protección Civil, a quienes además se entregó un expediente completo con las pruebas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“El miércoles invitamos a la titular de Desarrollo Urbano para que hiciera mínimo un recorrido con nosotros y viera el daño que se ha provocado, pero no acudió, envío a unas personas a hacer las suspensiones, que llegaron sin identificación, queriendo entrar a las casas, y por supuesto que no lo íbamos a dejar entrar, pusieron ese pretexto, que no los dejamos, luego ya volvieron con su gafete”.

Informó que tras su reclamo y denuncia, además la constructora envió a un perito que hizo el reporte de 12 viviendas, pero no se redactó de manera precisa, por lo que hubo inconformidad de parte de los afectados.

“La empresa constructora está en el papel de asegurar que los daños son por humedad, falta de mantenimiento, según ellos no podemos comprobar, pero en mi caso tengo un peritaje de parte de una aseguradora que contraté”, agregó.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, reiteró que como se expuso en la manifestación, la última detonación del viernes pasado fue con una gran cantidad de carga, “fue mucho explosivo muy riesgoso, en eso estaban colonos y las mismas personas de Desarrollo Urbano y pudieron observar que las piedras estaban justo donde se encontraban”.

Hasta el momento, agregó, se está en espera de la reunión del próximo martes, en la que se espera avanzar favorablemente, pues son muchos los afectados y es un grave riesgo el que corre la población.