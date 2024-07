Esperan lluvias en el estado; CEPC emite recomendaciones para el fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, ante el pronóstico de lluvias que se mantiene vigente y el cual ha sido generado por los efectos del monzón mexicano para este fin de semana en la entidad.

Con antelación, la CEPC dio a conocer que, en algunas regiones del Estado, especialmente en la Sierra Tarahumara, se esperan lluvias de hasta 75 milímetros acompañadas de chubascos, caída de granizo, tormentas eléctricas y probabilidad de inundaciones repentinas.

Ante estas condiciones, se exhorta a los chihuahuenses a atender las siguientes medidas como conservar la calma, informarse constantemente de los avisos que emita el Gobierno del Estado, atender las indicaciones de las autoridades, evitar cruzar por cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados.

CEPC

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En caso de estar a bordo de un vehículo atascado, abandonarlo inmediatamente para ir a la parte más alta en los alrededores; si no es posible evacuar, recuerdan que hay que dar aviso al 911 para poder recibir ayuda.

También se exhortó a la ciudadanía a no acercarse a las corrientes de agua, no cruzar puentes en caso de que el agua sobrepase su nivel, no acercarse a bardas o casas en peligro de derrumbe, alejarse de lugares donde puedan ocurrir deslaves, no acercarse a postes o cables eléctricos y no pisar cabes caídos.

Foto: CEPC

En caso de tormenta eléctrica, se recomienda alejarse de lugares altos como cumbres, cimas o lomas, apartarse de terrenos abiertos para evitar atraer rayos, no correr durante la tormenta, deshacerse de todo material metálico al estar expuesto a una tormenta, puesto que los metales son conductores de electricidad, apartarse de vallas alambradas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Igualmente, subrayaron la importancia de nunca protegerse de la tormenta debajo de un árbol o estructuras metálicas; así como evitar los cuerpos de agua y no acostarse en la tierra húmeda, ya que ésta conduce la electricidad.