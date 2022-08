Esperan recibir visitas para celebrar Día del Abuelo en asilo Alfa y Omega

Los 24 habitantes de la residencia para la tercera edad y vivienda asistida, Asilo de Ancianos Alfa & Omega, esperan recibir visitas para celebrar con alegría de quien busca su compañía este 28 de agosto, Día del Abuelo, ya que en la institución formada por Manuel Castillo Hermosillo y Verónica Muñiz Chávez, los efectos post pandemia les hace anhelar la compañía de familiares, amigos o personas de buena voluntad que acuden a festejarles.

Manuel Castillo compartió que actualmente el cupo está lleno con los 25 espacios ocupados para hombres y mujeres mayores de 70 años, quienes ahora forman parte de una gran familia que se integra en el cuidado y atención de los adultos mayores.

Residentes del asilo de Ancianos Alfa y Omega / Foto de Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En total son doce hombres y 13 mujeres, algunos de ellos festejan además del Día del Adulto Mayor, el haber formado su familia y ser el tronco del árbol de su descendencia, con la conmemoración del día del Abuelo; sin embargo, aquellos que no tuvieron hijos o nietos, también se incluyen con alegría cuando hay festejos, pues son los abuelitos y abuelitas de los visitantes, voluntarios y personal del asilo.

La abuelita más longeva es Jesusita, con 93 años cumplidos, por quien el tiempo parece no pasar, pues de acuerdo a los testimonios de sus cuidadores y compañeros, está igual como el día que llegó a Alfa & Omega, hace ya algunos años.

“Hasta ahorita, no nos ha hablado nadie. A lo mejor llega alguien de sorpresa, no nos han avisado”, comentó Manuel, quien tiene la esperanza de alegrar el día a sus abuelos y abuelas con la visita inesperada de alguien que les festeje, la espera será hasta este lunes 29, cuando tiene pensado que de no presentarse nadie, obsequiará pastel para no dejar pasar el día de quienes son el motivo de su entrega de servicio al prójimo.

Residentes del Asilo de Ancianos Alfa y Omega / Foto de Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Agradeceríamos si pudieran aportar soda, pastel, para convivir con ellos. Dulces. A las beneficiarias les gusta recibir cosméticos, porque les gusta pintarse los labios, esmaltes de uñas. Y los hombres, su perfume. O unas pantuflas baratitas, lo que importa es el detalle, y que vengan a convivir”, invitó a quien esté interesado en alegrar el día de los abuelitos.

También mencionó que entre las necesidades que tiene el albergue, reciben donativos de los que son los insumos que más se usan día con día, como cubrecamas, pañales, papel de baño, toallitas húmedas. También artículos de limpieza como jabón, pinol, cloro y productos de aseo personal. El teléfono para recibir mayores informes es (614) 314-1323

“Espero que todos estén con mucha salud y felices. Una bendición para todos”, finalizó.