Esperarán para emitir convocatoria para presidencia de la CEDH tras deceso de González Mocken

Tras la muerte de Javier González Mocken, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los legisladores externar que esperarán los tiempos para poder emitir una nueva convocatoria para ocupar dicho cargo que quedó vacante.

Y es que precisaron que, dado lo reciente del hecho, prefieren mantener el respeto tanto a los familiares del finado como a él mismo y su legado, por lo que, aunque es un tema que se deberá tomar en próximos días, quieren respetar el luto generado por esta muerte.

Desde el martes por la tarde que se dio a conocer el deceso González Mocken, diferentes actores políticos externaron sus condolencias con esquelas colocadas en sus redes sociales. Desde legisladores locales como federales, así como dirigentes de las diferentes fuerzas políticas se sumaron a la muestra de afecto hacia los familiares.

Ester miércoles, congresistas locales brindaron atención a medios precisando en primera instancia sus condolencias y en segundo lo referente a lo que tendrá que proceder para no dejar acéfala la presidencia de la CEDH.

El panista Saúl Mireles comentó que “es una gran pérdida, fue un hombre que fue muy institucional que quiso a la frontera y trabajó mucho por el Estado, deja un hueco”. Agregó que se tendrá que ir viendo en los próximos días el poder correr el proceso de selección para la titularidad que dejó vacía, pero destacó la solarización en este momento.

Por su parte, el morenista Cuauhtémoc Estrada, recordó que tenia mucho tiempo de conocer a González Mocken y, tal como lo hizo en su momento en varias ocasiones, destacó el gran aprecio que le tenía, por lo que lamentó su partida.

En relación a la sucesión en la organización de derechos humanos, no quiso ahondar mucho toda vez que consideró que no es el momento para pensar en eso; “ya vendrán los tiempos, me parece que no es el momento, ya vendrán los tiempos”.

Finalmente, el también cuatroteísta, Óscar Castrejón refirió que “la muerte de cualquier persona es lamentable, nosotros somos humanistas y como humanistas nos duele”.