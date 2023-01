Esperaré sentado acciones jurídicas de Corral en mi contra: Enrique Valles

El empresario Enrique Valles, señaló que va esperar sentado las acciones jurídicas que haga el exgobernador Javier Corral en su contra ante la Fiscalía General de la República y aprovechó para disculparse por el altercado que tuvieron recientemente en un restaurante, en el que varios comensales estuvieron presentes.

“Javier Corral desconoce del derecho, yo espero que la ponga, ya en su momento me tocará responderle, es un hombre que es un mentiroso consuetudinario, es un mitómano, es un hombre que ha vivido engañando siempre y pongo de ejemplo la denuncia de juicio político por su doble nacionalidad, pues de lo que se le acusa es de doble identidad”.

Calificó como una lamentable situación, la disputa que tuvieron, pues él hubiera querido que las cosas no pasaran de esa forma y enfrente de tanta gente, además de que el propio gerente del lugar tuvo que ponerse en medio de los dos para calmar los ánimos.

El hecho se dio cuando Enrique Valles estaba en un restaurante del periférico de la juventud festejando el cumpleaños de un familiar, vio en otra mesa al ex consejero jurídico, Jorge Espinoza y se acercó a saludarlo, sin embargo junto con él estaban sentados Corral Jurado y Luis Fernando Mesta, a quienes no les agradó el acto y mostraron su inconformidad, rechazando a Valles.

Además el empresario hizo mención de que durante cinco años ha sido perseguido políticamente por el exmandatario y se crearon una serie de boletines con acusaciones en su contra durante la pasada administración e incluso su fotografía fue presentada en un informe de Corral Jurado.

Reiteró que él demostró en tribunales que el cargo de corrupción que se le intentó imputar nunca existió, debido a que sus acciones nunca fueron constitutivas del delito y sin embargo, no se le dejó de perseguir.

“Por todas las cosas anteriores, no soporté que el señor viniera y me llamara corrupto, cuando ya se lo demostré, que está completamente equivocado, pues es un hombre que vive en la diatriba y la descalificación de quien no piensa como él, me encendí”.

Por otra parte, mencionó que el ex gobernador no se cansa de hablar mal de los gobiernos actuales y otras figuras políticas, como una forma para llamar la atención de la sociedad y hacerse la víctima.