Espionaje es ilegal, violenta los derechos humanos, y es traición a México: Vázquez

Luego de que se diera a conocer de presuntos del Gobierno Federal a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Mario Vázquez Robles, expresó que el gobierno federal incurre en violación de derechos humanos, ilegalidad, violencia y traición al pueblo de México, contrario a lo que dijeron de no robar, no traicionarían y no mentir, cuando lo hacen todos los días.

Agregó el legislador que en años pasados señalaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto, por estas prácticas, y ahora ellos realizan lo mismo, en contra de políticos, en contra de organizaciones de la sociedad civil como de sacerdotes, en un país que pensábamos que se respetaban los derechos humanos.

Chihuahua Respaldamos expresiones de gobernadora contra Morena: Chávez

Ellos dijeron que sabían de las actividades del “chueco” en Urique y no lo contuvieron, cuando es responsabilidad del gobierno federal, es decir utilizan estas prácticas para sus intereses y no para proveer seguridad.

Maru Campos / Foto de: Archivo | El Heraldo de Chihuahau

Agregó Vázquez Robles que solo buscan utilizar estas prácticas en el ámbito partidista, en contra de sus adversarios políticos y de quienes piensan distinto, además de realizarlo de manera ilegal.

“Hay que diferenciar las expresiones de un diputado o de un grupo parlamentario del PAN, y la responsabilidad que tiene el gobierno estatal, ya que lo ha dicho la gobernadora desea la mejor coordinación con el gobierno federal, sin que eso quiera decir que se quedarán callados frente a los abusos de la federación desde la mañanera o desde los comentarios que realiza el secretario de gobernación.

Cabe mencionar que la gobernadora, Maru Campos manifestó que la Fiscalía General de la República y en general, el Gobierno Federal, pueden espiarla y buscar lo que quieran, pues aseguró que no tiene qué esconder.

“A mí que me esculquen, yo no tengo nada que esconder, nunca he tenido nada que esconder”, subrayó la mandataria estatal.

En este sentido, se dio a conocer sobre el presunto espionaje de 24 personajes de la política nacional, entre ellos la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de cara al proceso electoral de 2024.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!