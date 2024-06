Estado tiene recursos suficientes para dar mantenimiento a carreteras: Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dentro del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, fue enfático al asegurar que el Gobierno del Estado cuenta con recurso suficiente para darle mantenimiento a los diferentes tramos carreteros en la entidad.

Ante las diferentes denuncias que se han presentado a consecuencia de los accidentes carreteros que se derivan de los socavones que hay en la mayoría de las rúas, el legislador puso nuevamente sobre la mesa la necesidad que se tiene de que el Estado utilice los recursos remanentes de las casetas de cobro en la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras.

El morenista insistió en que existen más de mil millones de pesos anualmente generados por las casetas de cobro, los cuales se desconoce para qué son utilizados, por lo que hizo nuevamente el llamado a Gobierno del Estado a que sean invertidos en el mantenimiento de las carreteras de la entidad.

Lo anterior, ante la postura que mantiene la gobernadora María Eugenia Campos, de responsabilizar a las autoridades federales en todos los problemas que surgen, reprochó el congresista señalando que no todo es meramente de la competencia federal.

“Todas las casetas de cobro en el Estado son del Gobierno Estatal, y dicen que son 4 mil o 5 mil millones de pesos los que se tienen destinados al pago de la deuda, pero no es cierto, solo 2 mil 500 o 2 mil 700 van para la deuda, siempre hay remanentes, de los que a las autopistas aportamos, ese es dinero suficiente para que se de mantenimiento a las carreteras del estado”, indicó.

En ese sentido, cuestionó el destino de esos recursos extraordinarios, duda que nunca se les ha resuelto cuando lo han solicitado, pues cabe recordar que este tema se ha debatido tanto en el Pleno del Congreso del Estado como en ruedas de prensa.

“¿Podemos tener o no las carreteas en buen estado?, ¿Existe recurso?, sí. ¿se tocan presupuestos estatales o federal?, No, es remanente, el gobierno del estado nunca ha querido explicar, ¿qué se hace con esos remanentes?, son más de mil millones de pesos por año, no dan una explicación, lo más racional es que se apliquen en las carreteras, me parece eso muy normal”, concluyó.