Estamos listos para enfrentar toda investigación: Javier Corral

Niega Javier Corral que se vaya a España como diplomático, sólo irá de vacaciones por unas semanas y regresará a Chihuahua para enfrentar cualquier investigación en su contra.

Lo anterior luego de que durante la semana pasada se manejó que Javier Corral, al culminar su mandato como gobernador de Chihuahua, se irá a Barcelona, España, como cónsul o embajador.

La última publicación sobre el supuesto encargo diplomático la realizó el priista Fermín Ordóñez, quien revela que el mandatario estatal compró un vuelo con destino a España, donde pretende refugiarse para evadir la investigación por presunto latrocinio.

El mandatario estatal señaló que efectivamente va a España de vacaciones, y desmintió que se vaya de Chihuahua para ocupar un puesto diplomático como embajador o cónsul.

“No tengo ofrecimiento, ni tampoco está en mis planes ser embajador, es parte de las especulaciones”, dijo.

Comentó que estará en Chihuahua, sólo se tomará un descanso.

Además señaló que no tiene miedo a las futuras investigaciones que pudiera fincar la nueva administración a cargo de María Eugenia Campos Galván, “nos hemos conducido con integridad y honestidad. No tenemos nada que temer, no hemos cometido ninguna falta administrativa y mucho menos un delito”.

Destacó que las finanzas del estado en los últimos 5 años han sido deficitarias, y el Congreso del Estado tiene conocimiento de ello, ya que ellos fueron quienes aprobaron el presupuesto, por lo que dijo que el golpeteo y la desinformación, así como las mentiras en torno a las finanzas, continuarán.

“Va haber mucho lodo y se van a querer limpiar con nosotros siempre que puedan”.