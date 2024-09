Estamos listos para la colaboración empresarial: Brenda Ríos sobre la Reforma Judicial

En medio de un contexto político marcado por el inminente avance de la Reforma Judicial, que ha generado intensos debates en los sectores políticos y empresariales del país, la diputada Brenda Ríos subrayó la importancia de mantener abiertas las vías de comunicación para asegurar que las decisiones legislativas beneficien tanto a la economía como a la sociedad en general.

En los últimos días, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha manifestado que la Reforma Judicial es una realidad inevitable, respaldada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y con un apoyo garantizado en el Senado. Ante este panorama, el CCE ha optado por buscar un acercamiento con el gobierno en lugar de mantenerse en una postura de oposición, reconociendo la importancia de trabajar en conjunto para lograr que la reforma tenga un impacto positivo en el país.

Brenda Ríos, en consonancia con esta postura, destacó la importancia de no cerrarse al diálogo. “Es crucial que todos los sectores estén dispuestos a colaborar, la Reforma Judicial es un tema trascendental, y lo más importante es que las reformas que se aprueben en el Congreso beneficien a la ciudadanía y a la economía del estado”, comentó la diputada.

Desde su llegada al Congreso, Brenda Ríos ha asumido un rol clave como enlace entre el sector empresarial y el poder legislativo en Chihuahua. Durante la entrevista, destacó los avances logrados en este ámbito y la receptividad que ha encontrado por parte de los empresarios.

“Ha sido un inicio muy positivo. Desde antes de asumir el cargo, hemos mantenido un diálogo constante con el sector empresarial, lo cual me da mucho gusto debido a la apertura que han mostrado. Estoy comprometida a seguir fortaleciendo esta relación, asegurando que sus inquietudes y propuestas sean escuchadas y consideradas en las decisiones del Congreso”, explicó Ríos, quien también resaltó la importancia de generar soluciones que impulsen tanto el desarrollo económico como social del estado.

La diputada enfatizó que su labor como enlace empresarial no se limita a ser un mero conducto de comunicación, sino que busca una colaboración activa que permita a los empresarios involucrarse en la creación de políticas públicas que respondan a sus necesidades y a las de la ciudadanía. “Mantendremos una dinámica de colaboración cercana y constructiva”, aseguró.

Uno de los temas más relevantes de la entrevista giró en torno a las recientes críticas del dirigente estatal del PRI, quien cuestionó al CCE por buscar abrir un diálogo con el gobierno federal y apoyar la Reforma Judicial. Brenda Ríos respondió de manera contundente: “Cualquier postura que busque confrontar en lugar de dialogar es un error. El diálogo y la colaboración son esenciales para construir un país mejor”.

La diputada fue clara al señalar que la confrontación política no debe prevalecer sobre el bien común. En su opinión, la apertura del CCE para trabajar con el gobierno en la Reforma Judicial es un ejemplo positivo de cómo los sectores deben colaborar para avanzar en la construcción de un mejor país. “Criticar por criticar no lleva a ningún lado. Ser oposición sin ofrecer alternativas solo frena el progreso”, afirmó Ríos, quien no dudó en subrayar que la ciudadanía ya ha decidido a quién confiar el rumbo del país en las últimas elecciones.

Brenda Ríos finalizó la entrevista reafirmando su compromiso con el sector empresarial y con todos los actores sociales dispuestos a sumar esfuerzos en beneficio del estado de Chihuahua y del país. “El compromiso de atender, gestionar y trabajar en lo que nos corresponde a nivel legislativo es firme. La colaboración con el sector empresarial será fundamental para avanzar en los grandes proyectos que tenemos por delante”, destacó.

En este contexto, la diputada hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, subrayando que los grandes retos que enfrenta el país requieren de la participación activa de todos los sectores. “Estamos listos para el cambio y para la colaboración. Las puertas están abiertas para el diálogo, y juntos podremos construir un mejor futuro para Chihuahua y para México”, concluyó.