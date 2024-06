"Estamos muy preocupados": Pide Adrián LeBarón a autoridades dar con el paradero de Ceci Flores

Este día el activista Adrián LeBarón, dio a conocer que la activista y fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, se encuentra en calidad de desaparecida, luego de que se dispusiera a viajar a su lugar de resguardo que se encuentra en el estado de Querétaro.

Adrián LeBarón quien se ha convertido en una mancuerna para buscar justicia por las personas desaparecidas en el país, aseguró que lo último que supieron de su paradero, es que estaba en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México presentado su libro Madre Buscadora, Crónica de la Desesperación, el cual ha presentado en varios estados de la República.

"Estamos muy preocupados por su paradero, nosotros trabajamos muy de cerca con ella, no la acompañé ayer, supe que iba a un refugio en Querétaro. Es muy cercana a mí, ella se enfoca tanto en su trabajo porque es muy comprometida, nos hemos apoyado mucho a dar a conocer los casos" dijo Adrián LeBarón.

Pedimos por favor a @SEGOB_mx y a @SSPCMexico que localicen a @CeciPatriciaF, Madre Buscadora de Sonora. Se han tratado de comunicar con ella y no se ha podido.



Por favor, esperamos que esté bien.@CEAVmex @lopezobrador_ — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) June 17, 2024

Adrián quien es representante de la comunidad mormona en LeBarón y quien es víctima de la masacre de LeBarón, aseguró que Ceci Flores y él, han hecho una buena mancuerna para trabajar por la justicia en el país y sobre todo para poder dar con los cientos de casos de desaparición que hay en Sonora, Chihuahua y los estados donde solicitan este punto de ayuda.

"Me ha apoyado mucho la Secretaria de Seguridad y Conace, ya hablamos con ellos, están trabajando con todo, pero hay otra institución a la que yo siempre le llamo, siempre que hay un desaparecido, esa institución es Ceci Flores, me han cortado una mano, Ceci es una institución, ha luchado y le entra con todo, es muy lamentable, es como si me matan a mi, me desaparecen" dijo Adrián LeBarón.

Familiares de Ceci Flores, autorizaron a las autoridades de Querétaro a que puedan entrar al refugio de seguridad donde se resguarda, para cerciorarse que la activista se encuentre o no al interior del domicilio, además de intensificar la búsqueda.

Cabe resaltar que en sus redes sociales, el activista Adrián LeBarón emitió un mensaje pidiendo apoyo a las autoridades para lograr la localización de Ceci Flores, el cual dice: "Pedimos por favor a @SEGOB_mx y a @SSPCMexico que localicen a @CeciPatriciaF, madre Buscadora de Sonora. Se han tratado de comunicar con ella y no se ha podido. Por favor, esperamos que esté bien @CEAVmex @lopezobrador_"