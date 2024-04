Están en riesgo de perder semestre por amparos 94 estudiantes de la UACh

El rector de la UACH, Luis Rivera Campos, informó que son 94 los estudiantes que se encuentran en la posibilidad de perder el semestre debido a las resoluciones negativas de los amparos, los cuales fueron interpuestos por estudiantes que se negaban a pagar los 4 mil pesos de inscripción.

Tras varios meses desde que se interpusieron los amparos contra el pago de inscripción de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el rector de la casa de estudios informó que alguno de los estudiantes que no pagaron su inscripción a tiempo por esperar la resolución del amparo, están en peligro de perder el semestre.

“Hubo 94 personas que no pagaron su inscripción, y están en la posibilidad de que pierdan el semestre por el riesgo que decidieron tomar”, informó el rector que de los mil 500 a los que se les dio la oportunidad de pagar de manera tardía su inscripción en a espera de la resolución del amparo, solo fueron 94 los que no pagaron y podrían perder su semestre.

Chihuahua Abrirá UACH cajas únicas para recibir el pago de alumnos que no recibieron amparo

Lo anterior, según el Rivera Campos, es debido a que la justicia federal no les ha dado protección como lo hace la universidad, quienes en su momento les brindaron una caja única para que pudieran hacer su pago y no quedarse fuera de la institución, “la universidad dio apertura a un solo día de manera extraordinaria en caja única, en temas administrativos y con los docentes para permitir la oportunidad de que el alumno tuviera su proceso completo de inscripción”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Hemos dicho en la universidad que los semestres en realidad cuestan más de esos 4 mil pesos”, el rector mencionó que es gracias a los impuestos y recaudaciones que pueden hacer que un semestre de una carrera pase de más de 79 mil pesos a solo 4 mil.

Agregó que el tema de la gratuidad es un tema de interés, debido a que de alguna manera podría afectar a las universidad que son autónomas como la UACH, sin embargo, es un tema que compete a la Federación y asegura que se mantendrán al pendiente sobre la situación.

Asimismo, comentó que la inscripción es un tema importante para la universidad, debido a que el dinero recaudado se utiliza en las remodelaciones de la institución y equipamiento de laboratorios y aulas, acciones que solo benefician a la comunidad estudiantil.

De esta forma, señaló que a pesar del recorte de presupuesto por parte de apoyos del Gobierno Federal, la universidad continúa promoviendo y brindando ayuda a los equipos universitarios para sus viajes y concursos nacionales.

Sobre el corte de apoyo a las universidades autónomas del país, Oscar Erives director de la Coordinación de Deportes, Activación Física y Recreación (CODAFYR), comentó que agradece el esfuerzo del rector quien continúa apoyando a los deportistas, aun poniendo dinero de su bolsa.

Añadió que no le parece justo que los alumnos logren llegar a torneos internacionales y por falta de presupuesto no puedan acudir, “hay que pagar por la alimentación, trasladados y donde dormir, la verdad si es una pena que el gobierno federal no nos apoye en esto”, expresó Erives.





➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, compartió que el año pasado no fueron apoyados para que los alumnos viajarán a una competencia de deporte, por lo que los rectores de diferentes universidades aportaron con dinero para que sus estudiantes pudieran acudir.

El rector comentó que esta es un área de oportunidad para que el gobierno federal voltee a ver a sus atletas universitarios y que les brinde un apoyo, porque son las mismas universidades autónomas las que están pagando por estos esfuerzos, poniendo de sus bolsillos para que logren participar en estos eventos.