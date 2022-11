Están expuestos a contaminación por estufas hechizas 79% de la población indígena

El diagnóstico de Pobreza en Población Indígena estima que el 79% de las etnias que habitan en 19 municipios de la Sierra Tarahumara utiliza placas o calentones de carbón, leña y biomasas hechizas, que provocan un alto nivel de contaminación en interiores, lo que a su vez aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias.

El diagnóstico señala que de los 140 mil habitantes de alguna etnia indígena en la entidad, 110 mil se encuentran en condiciones de pobreza y rezago. Esta población no cuenta con espacios adecuados ni material de calidad en las viviendas. Además, no tienen acceso a aparatos calefactores, por lo que continúan utilizando estufas que ellos mismos fabrican.

El médico neumólogo Adán Fabricio Gutiérrez informó que la exposición al humo en espacios cerrados resulta altamente contaminante y nociva para la salud, incluso afirmó se puede comparar a los espacios cerrados en los que se emite humo por cigarros, tanto de tabaco como vapeadores.

Expuso también que en el caso de personas que diariamente están expuestas a este tipo de humo, el daño aumenta para los pulmones, al volverse una condición a la que además se suma el hecho de que pocas veces se enteran del padecimiento que han desarrollado.

Cabe señalar que el Diagnóstico de Pobreza muestra que los problemas de salud en la zona serrana, además de lo relacionado con sistema respiratorio como neumonía, bronconeumonía, entre otros, están los relacionados con la deficiente alimentación.

El especialista dijo al respecto que esta condición provoca que las defensas del organismo disminuyan y las personas son más propensas a enfermar y a tener complicaciones, y que la recuperación sea más lenta.

Ejemplificó que una persona que no cubre las necesidades alimentarias no cuenta con la suficiente “carga” para abastecerse de nutrientes de los distintos tipos de alimento, esto a su vez disminuye las defensas que protegen de enfermedades, y ambas situaciones en conjunto afectan considerablemente.

Añadió que incluso en las ciudades grandes muchas personas optan por utilizar calentones o estufas de leña que no tienen un tubo que permita que el humo salga al exterior, causando daños en la salud; esto ocurre no sólo porque representa un gasto menor, sino por el desconocimiento que existe, por lo que -indicó- es de vital importancia que al utilizar este tipo de artefactos se asegure que el humo que provoca la combustión no se quede al interior de las casas.

Entregarán mil estufas con tubo de escape en la Sierra Tarahumara

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común entregará mil estufas con escape de humo en comunidades de la zona serrana, con el objetivo de que las familias no sufran daños respiratorios por el humo que genera la leña de estufas que no cuentan con dicha característica.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia, informó que en los municipios de la zona serrana las estufas son el medio que tradicionalmente utilizan para cocinar, además de que el calor que generan permite a las familias protegerse de las bajas temperaturas que se registran en la zona.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La inversión para este apoyo es de 4 millones de pesos y forma parte de los programas de apoyo para población en condición de vulnerabilidad, que son prioridad para la dependencia estatal.

El secretario Galicia de Luna refirió que las mujeres de municipios serranos elaboran tortillas y alimentos en este tipo de calefactores o estufas, sin embargo, al acudir a las zonas más vulnerables, la secretaría vio la necesidad de llevarles estufas cuya fabricación incluye un tubo de escape, que permite que la combustión no quede atrapada en las casas.

Añadió que en los municipios serranos se presentan muchos casos de daño respiratorio, y el humo que produce la quema de leña cuando queda atrapado provoca estos padecimientos.

El funcionario añadió que las estufas permitirán que los habitantes de municipios con alto índice de rezago tengan una estufa que les permite cocinar de la manera que ellos lo hacen, sin el daño que implica una placa o estufa hechiza, para evitar daños en la salud.

Aunque no se cuenta con fecha precisa para la entrega de las estufas, el secretario informó que se llevarán en diciembre, para que además se puedan proteger del frío que prevalece en los municipios de la sierra.

A la par, indicó que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común ha llevado apoyo con alimento y artículos de primera necesidad a las familias más necesitadas, y en coordinación con otras dependencias, se realiza el diagnóstico para definir las localidades que presentan mayor desnutrición, a lo que se dará seguimiento en 2023.