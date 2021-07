Estancada declaratoria de reserva ecológica de cerros Grande y Coronel

El movimiento Salvemos los Cerros de Chihuahua denunció que el trámite promovido por los defensores de la ecología en la ciudad de Chihuahua, para la declaratoria de reserva estatal ecológica de los Cerros Grande, Coronel y de las Tres Presas –en modalidad de parque urbano-, ha permanecido congelada durante tres años, desde 2018.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así lo refirió Luis Andrés Rivera Levario, representante de SLCDCH, quien compartió que entre las tres líneas de acción correspondientes a cada nivel de gobierno, en lo que compete al estatal, se solicitó ante el Gobierno del Estado de Chihuahua la declaratoria de reserva estatal ecológica del Cerro Grande, del Cerro Coronel, y de las Tres Presas, -en la modalidad de parque urbano-, que está trabada, a pesar de que redactaron una iniciativa de ley, para esta declaratoria.

“Estamos indignados, porque desde 2018 no ha habido un avance como tal, desde que fueron hechos los estudios técnicos justificativos, que de hecho les falta muchísima información para la declaración de área natural protegida. Vamos a proceder política y legalmente para que estos procesos –los que ya están admitidos- nos confirmen si sí o si no, porque ya nos dijeron que están en proceso de estudiar, lo que nos da a entender que se está avanzando, pero queremos ver pruebas y acciones, no solamente promesas”, aseveró.

Foto: Cortesía | Salvemos los cerros de Chihuahua

Así mismo, por el lado del municipio llevan dos procesos paralelos, uno se logró por medio de denuncias, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y un debate jurídico que fue el tema de la protección de la Sierra del Mogote, donde se ha registrado presencia de venados, como el que bajó de esa sierra y se resguardó en las instalaciones del Conalep I.

“Estamos promoviendo una audiencia pública, porque la destrucción brutal del ecosistema, paisaje y el territorio sigue”, denunció.

Foto: Cortesía | Salvemos los cerros de Chihuahua

El otro proceso es el que se realiza desde los comités de base, que básicamente son las organizaciones ciudadanas que están en cada zona de los cerros, que son parte del movimiento Salvemos los Cerros de Chihuahua, y cada comité por su lado estuvo haciendo presión para que se reconocieran las zonas donde hay presencia, que entre ellos están la Sierra de Nombre de Dios, el cerro Horeb, el cerro del Caballo, el Cañón del Marro, siendo este último donde se han tramitado los cambios de uso de suelo, que representa la desaparición de ese lugar.

Foto: Cortesía | Salvemos los cerros de Chihuahua

Por otro lado, la protección en el plano cultural que es responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el que se trabaja con el Centro INAH Chihuahua, siendo la última actividad un recorrido de inspección en el sitio arqueológico, para que se declare zona de monumentos arqueológicos.

“Nosotros habíamos solicito incluso que el sitio arqueológico fuera expropiado; y estamos esperando respuesta para el mes de agosto. Con el INAH sí hemos visto agilidad”, refirió Luis Rivera.