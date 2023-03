"Este caso me partió en alma"; recorrerá AMLO hospitales de Juárez donde hay migrantes heridos

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que este viernes, acudirá a la frontera en Juárez, donde estará recorriendo los tres hospitales donde están atendiendo a los 28 lesionados del incidente registrado al interior de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la frontera.

“Lo doloroso que ha sido el caso, para mucha gente, lo confieso me ha dolido mucho, me ha dañado, he tenido momentos difíciles, este me conmovió, me partió el alma, me ayuda a enfrentar el dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes, desde que llegue hay constancia, de que estado duro y dale, pidiendo a EU, que se atienda a los migrantes, para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos” refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la visita estará el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo Aburto, quienes recorrerán el Hospital General en Juárez, del ISSSTE y del IMSS, donde actualmente se encuentran hospitalizados los migrantes lesionados en el incendio al interior de las instalaciones del INM en Juárez.

“Vamos a estar visitando los hospitales donde están los enfermos, los heridos, vamos a revisar que se les del apoyo, que no les falte nada, se van conmigo los titulares de salud, habrá una revisión de todos los heridos para que no les falte nada” dijo el Presidente de la República en la conferencia de prensa.

Señaló que es importante y ha insistido con los Estados Unidos para que se atienda a los migrantes, para que estos no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos, pues aseguró que México incluso ha destinado 100 millones de dólares en comunidades para evitar la movilidad de los indocumentados.

“Hemos evaluado y sabemos que funciona, le hemos pedido que si nosotros destinamos 100 millones de dólares, que pongan ellos, que ayuden y no lo han hecho, ni con el Presidente Trump ni con el Presidente Biden, a que tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza y no se atienden las causas” agregó el Presidente.

De igual forma, señaló que desde un día después de la tragedia, envió al General Bucio, para que este en constante comunicación y el avance de todos los hechos, e incluso aclaró que todos los días le informa sobre el estado de salud y todo lo que ha surgido con relación con los indocumentados.