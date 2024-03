Este jueves, último día para registrar candidaturas locales ante el IEE

El Instituto Estatal Electoral extendió el plazo para que los partidos políticos realicen el registro de los candidatos a cargos de elección popular locales.

Durante una sesión del Consejo Estatal del IEE, se aprobó incrementar dos días al plazo marcado por la convocatoria.

De esta manera, el último día para que los partidos políticos puedan registrar a sus candidatos locales será este jueves.

Lo anterior, luego de que la convocatoria emitida por el órgano electoral, señalaba el 12 de marzo como el último día, sin embargo, se determinó agregar dos días más a la convocatoria, es decir, miércoles y jueves.

Pese a que no se cuenta con un registro específico sobres los municipios en donde no participará alguno de los partidos políticos o de los registros que ya se han recibido y que fueron aprobados con éxito, de manera extraoficial se sabe que hay municipios serranos en donde no se han registrado candidatos.

Cabe mencionar que los municipios más grandes sí han recibido los registros de candidatos a presidencias municipales, sindicaturas y las diputaciones por los distritos electorales locales.