Estoy listo para la candidatura al Senado, pero no me distraigo de la SCOP: Mario Vázquez

El Consejero Nacional del CEN del PAN, Mario Vázquez Robles, expresó que, dentro del partido, se le ha expresado el apoyo para que en su momento busque la senaduría por Chihuahua.

Esto luego de que, en las últimas encuestas, el diputado con licencia haya encabezado las preferencias para la candidatura del PAN al Senado de la República.

Vázquez Robles, destacó que, pese a que las encuestas lo favorecen y que líderes de su partido le han externado el apoyo, por el momento no se distrae de sus funciones como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

“Lo hemos platicado, la verdad es que sí estoy en condición de pretender la candidatura en su momento, pero no me desenfoco, estoy trabajando en esto que me toca y si derivado del trabajo que aquí hago, surgen nuevas situaciones de carácter político o electoral, yo estoy listo”, subrayó.

Resaltó que, dentro de su papel como Consejero Nacional del PAN, mantiene un constante diálogo con toda la dirigencia nacional, incluido el presidente del CEN, Marko Cortés.

“Eso sirve mucho como acercamiento con el partido, pero también ha servido muchísimo para ir acercando a todos los ámbitos, la percepción y lo que los ciudadanos requieren en Chihuahua, sobre todo en el ámbito nacional”, expuso.

Mario Vázquez hizo énfasis en que a nivel nacional se tienen altas expectativas electorales para el estado de Chihuahua, pues el PAN gobierna esta entidad y lo está haciendo muy bien, defendiendo y trabajando por el estado.

Agregó que más que un tema partidista, es un asunto de la defensa de los intereses de Chihuahua y los chihuahuenses, así como la aspiración que hay en esta entidad, de ser mejores y de avanzar cada vez más.