Estrena visión nocturna el Halcón 1 en noviembre

Ernesto Salcido Ramos, uno de los pilotos del Halcón 1, compartió para El Heraldo de Chihuahua que en el mes de noviembre militares estadounidenses instalarán en el helicóptero un equipamiento de visión nocturna, así como para capacitar a los pilotos en el funcionamiento de este instrumento que es para uso exclusivo militar y para el cual se brindará un permiso especial por tratarse de una corporación de seguridad.

Será en el mes de noviembre cuando los militares capaciten a los dos pilotos y los cinco observadores aéreos durante aproximadamente diez días, periodo en el cual igualmente se adaptará el equipo al helicóptero de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a fin de que tengan la certificación en regla y puedan hacer uso de esta nueva herramienta. El Halcón 1 será el primero en el estado de Chihuahua en contar con esta tecnología.

Esto permitirá ampliar el rango del patrullaje aéreo, logrando vigilar igualmente zonas que en la actualidad no cuentan con iluminación y a las cuales no se llega en los horarios nocturnos toda vez que no es posible observar desde el aire lo que sucede en tierra. De esta manera, se reforzará la seguridad en el municipio y regiones aledañas, lo cual aseguró permitirá mantener los índices a la baja en los diversos delitos.

Ernesto Salcido Ramos, piloto del Halcón 1 / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Lo vamos a poner a disposición para ayudar en tareas de búsqueda, en todo el estado; ya está haciendo esta transformación, que nos va a llevar hasta el otro año; porque no es fácil, hay que capacitar mucho los pilotos y hacer la estructura de la aeronave”, detalló por su parte en ese sentido el comisario de Seguridad Pública, Julio César Salas González.

En el tema de alcances, mencionó que un vuelo en helicóptero alcanza la visión equivalente a seis o siete patrullas en tierra; y que además, no sólo se usa para temas policiacos, sino también, para rescates, e hizo referencia al incidente ocurrido en el vecino municipio de Aldama, donde una persona que realizaba senderismo fue alcanzada por un rayo, y trasladada rápidamente en el Halcón 1 hasta el helipuerto de un hospital en la capital del estado.

“No teníamos un helicóptero que volara de noche donde no hay alumbrado público. Tiene un faro de búsqueda, pero cuando pasa la mancha urbana ya no puede volar porque ya no tiene los instrumentos adecuados. Se equipó el helicóptero y a los pilotos con dispositivos de visión nocturna. Estamos en un proceso de capacitación en Estados Unidos y luego vienen acá con nosotros. Vamos a hacer el primer helicóptero que pueda participar en búsquedas en otros municipios, y si no hay luz, va a tener instrumentos de navegación para poder volar a oscuras”, explicó.

Operativo respaldado por el Halcón 1 / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Esta herramienta que forma parte de la Unidad de Operaciones Aéreas de la DSPM y que se mandó construir con las especificaciones que se requerían para la policía de Chihuahua, es a la fecha uno de los principales apoyos con los que se cuentan en la ciudad y que ha contribuido en diversos e importantes operativos especiales.

Generalmente, el Halcón 1 hace tres recorridos diarios de aproximadamente cuarenta minutos cada uno, sin embargo, está a la disposición las 24 horas del día durante todo el año en caso de presentarse alguna situación especial. Durante los operativos especiales que emprende la DSPM en diversos eventos o temporadas, como en este caso la realización de la Expogan, se requiere igualmente de la intervención del helicóptero.

Operativo respaldado por el Halcón 1 / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En ese tenor, el piloto Ernesto Salcido agregó que las áreas a patrullar se determinan en colaboración con el Departamento de Inteligencia tomando en cuenta las zonas y los índices delincuenciales con mayor afectación, no obstante, precisó que generalmente se vigilan las colonias ubicadas en el poniente, oriente y las ubicadas al norte, desde Minerales y hasta Riberas del Sacramento.

Es importante destacar que previo a cada vuelo, los pilotos deben notificar sobre el despegue a la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes son los controladores aéreos, pues se debe tener un control tanto del tráfico aéreo al tiempo en el que vigilan que no se presente ninguna irregularidad durante el vuelo.

Por lo regular, las personas que vuelan son el piloto y el observador aéreo, pues, pese a que se tiene capacidad para cuatro personas, eso implica mayor combustible, por lo que se limitan a dos a menos de que sea un caso especial. Por ejemplo, cuando se pide apoyo para intervenciones médicas, se incluye a un paramédico.

Operativo respaldado por el Halcón 1 / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En estos casos, dijo que el punto de aterrizaje puede variar e incluso improvisar, pues los únicos hospitales que cuentan con helipuerto son Star Médica y el Ángeles, además de que se tienen en los parques El Palomar y El Reliz. Sin embargo, como se ha dado en varias ocasiones, en un operativo conjunto con las unidades en tierra, se acordonan calles para permitir que aterrice en determinados lugares, por ejemplo, en la intersección de las avenidas Juárez y Pacheco.

Hizo hincapié en la importancia que se tiene de que se le haga el debido mantenimiento cada 50 horas de vuelo, además de que se le cambien las piezas de acuerdo a su tiempo de vida, pese a que aparentemente se encuentren bien, pues explicó que el pasar de largo esas cuestiones por mínimas que sean, puede generar una tragedia.

Con información de: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua