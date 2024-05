"Estructura política está podrida hasta la médula": Julián LeBarón por elecciones

“Los cambios que necesita el país deben de venir de la ciudadanía, una sola persona no va a resolverlos”, aseguró Julián LeBarón, al dar su punto de vista sobre las próximas elecciones del domingo 2 de junio.

Julián LeBarón señaló que la comunidad apoya a tres candidatos en la próxima contienda electoral, uno para la diputación federal, otro para la alcaldía de Galeana y uno más para Nuevo Casas Grandes. Aunque hay muchas personas inmiscuidas en el proceso electoral, de manera personal considera que el trabajo para cambiar a la sociedad debe venir de cada persona.

“La estructura política está podrida hasta la médula”, señaló que desde hace tiempo se le ha permitido el poder a personas que no tienen mérito alguno y que no rinden cuentas a la ciudadanía por el abuso.

Se pronunció a favor de que esta situación cambie, que quien realice un daño realmente pueda ser llamado a cuentas, sin escudarse en un fuero constitucional.

“Dejemos la ilusión de que una persona nos va a salvar, es una responsabilidad que debemos de asumir todos los mexicanos, mucho más allá de cualquier elección”.

Manifestó que durante este proceso electoral los candidatos han prometido la luna y las estrellas, pero en realidad si no cumplen no hay alguna consecuencias. “Los incentivos no están alineados para dar buenos resultados”.

Julián LeBarón enfatizó que todos y cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de cuidar la libertad del país, “Si votamos o no, por quien lo hagamos, es irrelevante a la responsabilidad que todos tenemos para que se nos respete”.

LeBarón señaló que con el simple hecho de participar en las elecciones no se resolverán los problemas que cada comunidad tiene, sino que debe haber un compromiso de vida.

Ante ello hizo un llamado a que cada ciudadano tenga conciencia de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, “Nosotros hemos sido débiles y permisivos, de que delincuentes contraten policías, que están legalmente armados y pagados por el pueblo,. que son quienes desaparecen a las personas y no se hace nada al respecto”.

Dijo que no hay que perder el tiempo en los debates electorales, sino más bien poner manos a la obra, porque los problemas se van a resolver con acciones y no con confesiones de impotencia.

Reiteró que cada persona es la que debe de generar los cambios para su familia y su comunidad, en cada lugar de México, porque los problemas son tan vastos que se necesita multiplicar por 140 millones de mexicanos la capacidad de resolverlos.