Estudiante colombiano pide ayuda para encontrar su pasaporte

Carlos Hurtado, joven originario de Colombia y estudiante de medicina, extravió su pasaporte mientras recorría la capital, por lo que solicita a la población Chihuahuense apoyo para encontrarlo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El estudiante de 32 años, detalló para este medio de comunicación que en un momento de descanso aprovechó para conocer un poco más de la ciudad de Chihuahua, cargando consigo su pasaporte.

Sin embargo no se percató que ya no contaba con él, por lo que no sabe en qué momento del trayecto fue que lo tiro.

Afirmó que para él es de suma importancia dar con este documento a tiempo pues lo necesitará para realizar unos trámites, con lo que podría tener una identificación.

Por esto solicita apoyo a la ciudadanía, para quien sepa donde se encuentra o tenga en su poder el pasaporte de Carlos Andrés Hurtado Muñoz, favor de comunicarse al número 6145743250.