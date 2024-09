Estudiantes se manifiestan en la ciudad en contra de la Reforma al Poder Judicial

Miles de estudiantes universitarios participaron en la marcha en defensa del Poder Judicial de la Federación y a través de un mitin hicieron un llamado a Claudia Sheinbaum, próxima presidente de México, para que no se apruebe la reforma al poder judicial.

“Doctora no estamos en contra de la reforma, pero tome en cuenta a todas las voces y matices, basta de polarización, solo queremos progresar”, dijo la estudiante de La Salle, Fátima Rivero.

A su vez, Jesús Salcido, consejero universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua e integrante de Juventudes Universitarias por México a nombre de los universitarios rechazó la reforma, en todos sus términos porque no atiende los problemas reales en la procuración y administración de justicia, lo que se propone es una elección popular que a la postre solo agravará las problemáticas.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

“Ser electo no te hace infalible”, señaló el consejero al leer una de las cartas que se enviaron a la próxima presidente Claudia Sheinbaum.

La marcha fue convocada por estudiantes de la Facultad de Derecho, por lo que la movilización inició en las inmediaciones del campus universitario, para luego avanzar por la avenida Universidad.

A lo largo del trayecto se fueron uniendo más personas. La avenida Universidad fue cerrada a la altura de la glorieta a la División del Norte.

La columna del contingente empuñó la manta con el objetivo de la lucha “Independencia judicial, contrapeso nacional” como una forma de manifestar su rechazo a la reforma judicial que fue planteada por Andrés Manuel López Obrador y aprobada en el seno del Congreso de la Unión. Ahora el debate se centra en el Senado de la República.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron la minuta de la reforma judicial, este martes se presentará ante el pleno del Senado de la República. Se requiere que 86 de los 128 legisladores la avalen para obtener la mayoría calificada.

Los partidos PRI, PAN y MC argumentaron que se trata de una reforma regresiva que pone en riesgo a la economía. En contraparte, Morena, PT y Verde Ecologista votaron a favor de la reforma tal y como fue plasmada por el presidente.

La ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un llamado a los legisladores para transformar juntos al poder judicial y mejorar el sistema.

Señaló que con disposición se podría hacer cambios profundos y necesarios para construir la paz, justicia y la reparación del daño que México tanto necesita.

Desde ayer se presentó una contrapropuesta que emana de las conclusiones de los foros que se realizaron, los principales puntos es contar con la Ley Nacional de Carrera Judicial; promover reformas constitucionales que aseguren la autonomía presupuestaria de los poderes judiciales estatales; fortalecer el combate al nepotismo; aumentar el personas de las defensorías públicas.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Además se propone derogar figuras jurídicas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa; reorientar las políticas de seguridad pública, promover la desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño; aumentar el número de personas juzgadoras para atender el rezago; fortalecer los mecanismos disciplinarios y crear un observatorio ciudadano. La contrapropuesta no fue tomada en cuenta.

Tras estos acontecimientos las acciones de repudio se incrementaron y en Chihuahua no fue la excepción, por lo que los estudiosos del derecho marcharon por las principales calles de la ciudad.

Los integrantes de la marcha lanzaban algunas consignas entre ellas “¡No somos acarreados, somos abogados!” “¡Si se ve este puño, sí se ve!”

Alrededor de las 19:00 horas el contingente arribó a la Plaza Mayor, al pie del Ángel de la Libertad se pronunciaron en rechazo a la reforma.

Los estudiantes encabezados por Andrea González agradecieron el acompañamiento. El primero en tomar la palabra fue el estudiante Carlos Cervantes, quien manifestó que todo aquel que se queje de la justicia debe tener un tribunal imparcial, porque lo correcto no es igual a lo fácil y un juez no va a tomar las decisiones fáciles, va a tomar las correctas.

“Estamos en un momento histórico porque lo que pase hoy, quedará plasmado en los libros hoy estamos aquí para evitar que los actos de autoridad y la arbitrariedad siga en nuestro pueblo. No se trata de partidos se trata de justicia”.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Le siguió el estudiante Gael Jaciel quien señaló que la justicia no se vende y por ello se movilizaron para defenderla. “No podemos permitir esa bajeza tenemos que tener jueces imparciales y que la administración de la justicia esté al alcance de todas y todos”.

El catedrático de la Facultad de Derecho, Saúl Mendoza luchamos para cambiar las cosas que no debemos aceptar porque la reforma no abona a la resolución de las problemáticas de México, por lo que toca exigir que toda reforma y política pública estén fundamentadas en aspectos técnicos y científicos, no es ocurrencias. “Parece que con esta reforma primero los pobres, pero primero los pobres a la cárcel, porque no tendrán una defensa adecuada. El juez debe arriesgarse a ser impopular”.

El catedrático hizo un llamado a los Senadores y Senadoras para que no decepcionen al pueblo.

En su intervención, Fátima Rivero, estudiante de La Salle, dijo que le duele ver que en un dos por tres se derrumba las conquistas por la democracia.

“Para que no se abuse del poder es necesario que el poder detenga al poder”, dijo Jesús Salcido, consejero universitario, quien además agregó que se deben tomar en cuenta las implicaciones que acarrea la reforma.

Los estudiantes hicieron llegar varias cartas a la próxima presidente de México donde externaron su preocupación por el paquete de reformas a la Constitución.

También hablaron Gabriel Galván, secretario de Juzgado de Distrito y Daniela Aguilar egresada de la Facultad de Derecho, quienes coincidieron en que los únicos que pueden ser contrapesos son los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal.

Se pronunciaron por ser una generación que defenderá al país porque son justicia no hay futuro.