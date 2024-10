Exagerado, tema de Monte Xenit: Federico Baeza

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Baeza Mares, consideró exagerada la manera en la que se está abordando el tema del fraccionamiento Monte Xenit.

"Es un tema que se ha exagerado demasiado, nosotros conocemos el proyecto y entendemos que fue un error humano y que hubo un movimiento ahí en una parte superficial del proyecto", refirió.

Igualmente, comentó que detrás de Monte Xenit hay un empresario y colaboradores, familias que viven de eso "y una gran inversión, hay una apuesta para Chihuahua".

Por tal motivo, consideró que tiene solución técnica la problema que se dio meses atrás con el derrumbe de una barda perimetral, el cual puso en riesgo al menos cinco viviendas.

Es por ello que consideró que un técnico habrá de dar "el visto bueno" señalando si es habitable o no cada una de las viviendas, "pero nosotros no tenemos duda que el fraccionamiento en su casi plena totalidad está bien construido, no creemos que es positivo estar mandando mensajes de que se va a caer el cerro, que se van a viviendas, a colapsar porque no es una realidad".

Reconoció que es una realidad que hubo una afectación en un extremo debido a una lluvia atípica que fue lo que ocasionó el "accidente de seres humanos".

Enfatizando en que se trató de un error humano en conjunto con un fenómeno natural, precisó que lo que se debe de hacer es corregir la obra en lugar de estarse mandando malas señales de lo que se hace.

Urgió a que se desahogue el tema lo antes posible y se avale la buena construcción. "Si hay algún problema, pues que digan qué propiedades están en un cierto riesgo y si se tiene que indemnizar por cinco o seis casas que se haga, pero que no atoren las otras 200 o las otras 300 casas que hay por un tema de seres humanos", concluyó.