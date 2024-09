Exceso de presión en muro causó los daños en Monte Xenit; lo repararán en 4 semanas: Dexe

Luego del daño estructural que se registró en el fraccionamiento Monte Xenit, a consecuencia de las lluvias de los últimos días, la empresa desarrolladora Dexe, informó que van a trabajar para garantizar la seguridad de la zona y que estiman tardar cuatro semanas para atender

Luego de las lluvias que se registraron en la capital, una sección del muro perimetral del fraccionamiento Monte Xenit E3 sufrió un colapso, afectando un área equivalente a tres lotes habitacionales, según informó la desarrolladora.

Según informes preliminares proporcionados por DEXE, la empresa encargada del desarrollo del fraccionamiento, el colapso del muro de contención perimetral fue provocado por un exceso de presión causado por las recientes lluvias intensas en la región.

Estas condiciones aumentó la cantidad de agua que se filtró en el suelo circundante, generando una presión excesiva sobre el muro que no pudo soportar, lo que finalmente resultó en su colapso.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El área afectada corresponde a una sección del muro que abarca tres lotes habitacionales y según la empresa, afortunadamente, el resto del muro perimetral no muestra señales de daño, lo que indica que la falla fue localizada y no se extendió a otras partes de la estructura.

Además, destacaron que los muros interiores dentro del fraccionamiento son de carácter decorativo y no tienen ninguna función estructural. Por lo tanto, no se han visto comprometidos, y las viviendas en la zona afectada no presentan daños estructurales, garantizando la seguridad de futuras ocupaciones.

En respuesta a este incidente, DEXE ha anunciado un plan de acción inmediato para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los clientes residentes futuros del fraccionamiento.