Exceso de velocidad, alcohol y drogas principales causas de accidentes de tránsito mortales

El sitio Cruz Roja Nacional, publicó que los principales factores que influyen de manera directa en los accidentes de tránsito, son el exceso de velocidad; conducir bajos los efectos del alcohol u otras sustancias psicotrópicas; y el uso de distractores, desde celulares, controles o aparatos de música, hasta maquillarse al momento de conducir.

También influyen las condiciones del vehículo en el que se viaja (las malas condiciones mecánicas, el desgaste de llantas, etc).

Otros factores son conducir con sueño o fatiga; las vialidades en mal estado, y las condiciones climáticas adversas, (lluvia, nieve heladas granizo o ventarrones, que disminuyen la visibilidad o cristalizan las carreteras).

Existen otros factores que agravan las consecuencias de los accidentes, que en algunos casos provocan la muerte. Los tres más comunes son: no utilizar cinturón de seguridad, o no ajustarlo lo suficiente; no usar casco (en el caso de motociclistas) y no utilizar asientos especiales para trasladar a niños.

Por lo anterior, algunas medidas de prevención referidas por Cruz Roja, son el uso correcto del cinturón de seguridad, tanto por el conductor, como por el pasajero delantero y quienes viajan en asientos traseros del vehículo.

En caso de que viajen niños, es necesario utilizar la silla o 'autoasiento' de seguridad, en la parte trasera del vehículo, de acuerdo a la edad y peso del niño.

De igual manera, se deben respetar los límites de velocidad; las señales de vialidad y semáforos, y en caso de viajar en motocicleta, el conductor y acompañante deben utilizar casco.