Exfuncionario denunció presuntas corruptelas en Bienestar y lo arrestaron

El exfuncionario del Bienestar, Hugo Ruiz Esparza, ha sido sujeto a un proceso penal en el estado de Jalisco, acusado de haber realizado movimientos irregulares dentro de la Delegación del Bienestar en Chihuahua en torno a ciudadanos jaliscienses radicados en esta entidad.

Así lo dio a conocer el propio ciudadano acusado por las autoridades federales, quien manifestó que esa acusación obedece a una venganza política ordenada por el extitular del Bienestar en Chihuahua.

El ciudadano detalló a El Heraldo de Chihuahua, que fue el pasado mes de octubre cuando elementos de la Fiscalía General de la República, lo abordaron en su domicilio en la ciudad de Chihuahua, posteriormente los trasladaron en un vehículo sin rótulos, hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Señaló que durante su traslado, fue golpeado por los agentes, aludiendo a que era un encargo “de arriba”, y lo mantuvieron esposado todo el tiempo.

“Es un viaje que en carro comúnmente se hacen entre 10 y 12 horas, pero como todo el tiempo me mantuvieron esposado, los agentes hacían paradas para comer y descansar que duraban varios minutos, ellos descansaban, comían y se detenían a estirarse, y duraban varios minutos, mientras que a mí me mantuvieron inmovilizado en el asiento trasero, el viaje tardó más de 16 horas”, dijo.

Hugo Ruiz, manifestó que en todo momento lo mantuvieron incomunicado, y a su llegada al Cereso de Guadalajara, Jalisco, se le retiraron todas sus pertenencias, las cuales no le han sido devueltas.

Destacó que tuvo que ser presentado ante el juez en las horas posteriores a su llegada a esa entidad, pero su contraparte solicitó la duplicidad del término y lo mantuvieron más días encarcelado, luego fue llevado ante el juez federal quien le informó sobre la acusación en su contra que radica en la carpeta de investigación B-III-6-FECC y en el expediente 126/2024.

El afectado dijo que la acusación refiere a que cuando fungía como trabajador del Bienestar, apoyó a unos ciudadanos de Jalisco radicados en Chihuahua desde hacía vario tiempo, a quienes les ayudó a tramitar sus apoyos del Bienestar, para lo cual se hizo el trámite correspondiente y se envió la documentación al Bienestar en Jalisco.

Posterior a su salida de la Delegación del Bienestar en Chihuahua y a que denunció por varias vías a los exdelegados del estado y la capital por presuntos actos de corrupción, recibió una serie de amenazas y fue acusado de haber sustraído de manera ilegal miles de documentos de la dependencia, en su mayoría, recibos y órdenes de pago, así como actas de afiliación a la dependencia federal, entre otros.

A esta pérdida de documentos, ahora se le suma el extravío de los documentos que acreditan que apoyó a los ciudadanos jaliscienses radicados en Chihuahua, por lo que lo acusan de movimientos irregulares al no poder comprobar con documentos, que fue parte de su propio trabajo.

“Me quieren inculpar, por eso ellos mismos desaparecieron los documentos; me acusan de los documentos perdidos en Chihuahua, pero yo nunca he estado en el Bienestar en Jalisco, y resulta que también allá se les perdieron los documentos, pero aún, también borraron todo del sistema digital, por eso es más que obvio que me están inculpando”, subrayó.

Agregó que en los próximos días tendrá que presentarse en los juzgados federales en Guadalajara, para continuar con el proceso, resaltando que el juez federal advirtió que se le dictaría prisión preventiva, pues en la primera audiencia tuvo que ser liberado, porque el expediente contenía sus datos generales incorrectos, pero en esta ocasión ya fueron corregidos y expuso que se mantiene en riesgo de ser víctima de una injusticia por consiga de quienes en su momento denunció por corrupción.

Cabe mencionar que Hugo Ruiz Esparza, renunció al Bienestar cuando según su propio testimonio, detectó una red de corrupción para robar becas para el adulto mayor, lo cual denunció en su momento, a sus superiores dentro de la delegación y posteriormente ante las autoridades correspondientes, sin embargo, el jurídico del Bienestar en Chihuahua ha presentado otras acusaciones en contra del denunciante.