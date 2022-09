Exhorta Arzobispo a participar en la misa y en las fiestas católicas de manera presencial

A partir de este domingo el precepto dominical, la participación presencial en la santa misa y la recepción de la comunión volvió a la normalidad tras la contingencia sanitaria a causa de la pandemia por el virus SARS CoV2.

Lo anterior fue informado por don Constancio Miranda Weckmann, Arzobispo de Chihuahua a través de una circular a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y lacios que pertenecen a la Arquidiócesis de Chihuahua.

Los adultos mayores y quienes se encuentren enfermos tienen la dispensa para el precepto dominical. La recepción de la sagrada eucaristía volverá a impartirse en la boca o en la mano, como cada fiel lo prefiera.

La ofrenda que los fieles brinden en la eucaristía se recogerá en el ofertorio. La noticia fue bien recibida por los feligreses.

Este domingo la grey católica oró para ser constantes y firmes para que nadie los separe del amor de Dios y que les dé la fortaleza para cargar la cruz cada día.

Monseñor Constancio Miranda señaló que Jesús les anima a seguirle, por lo que los invitó a dejarse seducir por la personalidad de Jesús, porque el verdadero discípulo no solo profesa una afición por el Señor, tampoco basta tener un poster o una estampita, porque seguir a Cristo, exige abandonar todo. “Él que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo”.

Enfatizó que ese seguimiento supone amar a Jesús y al prójimo “Quien ama a Jesús ama a todos, por eso ningún amor nos puede separar del amor de Dios”.

Los fieles reunidos en la Catedral Metropolitana, elevaron una plegaria comunitaria por los millones de personas desplazadas y refugiadas, por la abolición de la pena de muerte, por las intenciones de varias familias, por los difuntos.