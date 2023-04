Exhorta COESPRIS a tomar precauciones durante Semana Santa

Luis Carlos Tarín Villamar, comisionado estatal de Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), alertó a la población del estado de Chihuahua sobre los posibles riesgos y la manera de prevenirlos durante la Semana Santa, al tiempo que informó las acciones emprendidas durante la cuaresma 2023.

Tarín Villamar expuso que el objetivo de la COESPRIS es identificar la posibilidad de algún riesgo sanitario, atenderlo, y en la medida de lo posible, evitar los daños. Hay que recordar que la Coespris no únicamente se encarga de restaurantes; sino que vigilan giros como son la modificación de la Ley del Tabaco, en temas de comercio internacional, productos para la salud, productos milagro y una gama muy importante de giros.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Destacó que además de las sanciones, se atienden a través del acompañamiento, asesoría y capacitación de todos los prestadores de servicios de los giros que podrían representar un riesgo a la población.

“La indicación de la gobernadora, María Eugenia Campos, fue que antes de sancionar y afectar al patrimonio o economía de las empresas o prestadores de servicios, para que todos puedan estar regulados en forma correcta; que todo siga la normalidad y apoyen la prevención de riesgos sanitarios que se puedan presentar, los 365 días del año las 24 horas del día”, afirmó.

Y subrayó que la recomendación fundamental para quien vaya a consumir pescados y mariscos, es que se adquieran en negocios establecidos.

Julia Margarita Estrada Morales, gerente de Fomento Sanitario en la COESPRIS, explicó sobre las capacitaciones, pláticas y talleres que se han brindado sobre la prevención de riesgos sanitarios; en vinculación con organismos como Index, Canaco, Canacintra, Coparmex, SEECH, Cocentro, Dif Municipal y Estatal, con un total de 47 pláticas y cursos durante 2022 a los diferentes prestadores de servicios, con más de mil personas; y en este año, se han impartido 10 pláticas con 350 personas, de los municipios de Juárez, Villa Ahumada, Chihuahua, Aldama, Camargo, Rosales, Delicias, y Meoqui.

Así mismo, Alejandro Iván Torres Santiesteban, coordinador general en la COESPRIS, refirió que en la vigilancia sanitaria, durante 2023 se han realizado 125 visitas durante la cuaresma, de las que en 30 se hicieron la toma de muestra de alimentos y en 95 se revisaron condiciones del lugar, higiene, personal, entre otros.

“Me da mucho gusto que en este año no hemos aplicado ninguna medida de seguridad, como suspensión de actividades o aseguramiento de producto; a diferencia del año pasado 2022, que de 135 visitas que realizamos, aplicamos 11 suspensiones de actividades. Quiere decir que están trabajando bien”, afirmó Torres Santiesteban.

Agregó que se tienen programadas 54 visitas a centros recreativos, para revisar las condiciones sanitarias, de las cuales, se han revisado seis, que continuarán durante esta semana con las actividades de vigilancia. Se han realizado 15 de 19 tomas de muestras de agua de contacto, para revisar que esté en condiciones hidro biológicas adecuadas.

Entre las recomendaciones, destacó que se revisara que los establecimientos donde se adquieren productos del mar estén limpios, en orden, con mantenimiento, con áreas e instalaciones lavadas y desinfectadas. Que haya áreas de lavado de manos para personal y clientes; que el personal cuente con la indumentaria necesaria como mandiles, guantes cofia, botas, cubre pelo, cubre bocas, batas y todo su uniforme.

También revisar el etiquetado de los alimentos, con leyendas de caducidad y de conservación. Si es un producto congelado, no puede estar a más de 4 grados centígrados; y en refrigeración a -18 grados. Si se descongela, ya no se puede volver a congelar. Lo recomendable para congelarlo es que se realice con agua potable. Para productos crudos o precocidos, debe de tener la etiqueta de la refrigeración. En cuanto al pescado, es importante revisar que no tenga los ojos hundidos, que la piel no se desprenda con facilidad, y si desprende un olor a amoniaco, quiere decir que ya se encuentra en una fase de descomposición.