Exhorta Congreso a los tres poderes del Estado a dialogar y resolver tema de Reforma Judicial

El Congreso del Estado aprobó solicitar a los tres poderes del Estado para que dialoguen y resuelvan el tema de la Reforma al Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior luego de que el diputado Francisco Sánchez Villegas presentó un exhorto para que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación, resuelvan lo que se ha considerado como una crisis constitucional.

“Estamos en una crisis constitucional, los poderes en los que hemos depositado nuestra soberanía no dialogan, no se obedecen, no se coordinan; los Poderes de la Unión no se ordenan para servir a los ciudadanos, sino para destruirse entre sí”, enfatizó.

El diputado de MC aseguró que las ambiciones del régimen centralista han llevado al país a la zona limítrofe del Estado de Derecho, provocando con ello una crisis constitucional, en donde en lugar de asumir una madurez republicana, el régimen azuza a sus huestes para que amenacen, insulten, desprecien y generen discurso de odio contra el Poder Judicial.

Añadió que quienes están actualmente en el poder, se han esmerado en desmantelar a las instituciones que tanto trabajo costó diseñar, desde los organismos constitucionalmente autónomos, hasta las emergidas de la sociedad civil, todo con el único fin de concentrar poder.

Calificó como algo inaceptable el hecho de que el Poder Ejecutivo Federal desacate las suspensiones contra la Reforma Judicial argumentando que el Poder Judicial de la Federación no tiene la capacidad para decidir sobre un tema de que le impacta directamente.

Lamentó que desde el Ejecutivo, en lugar de presentar recursos legales que sigan los cauces judiciales establecidos, han optado por llevar el tema al debate público, lo cual ha incrementado las tensiones entre los poderes del Estado.

Tras dar lectura a su posicionamiento, el Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos, emitir el exhorto a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para que resuelvan de manera inmediata esa problemática.