Exhorta diputado Mario Vázquez a mayor diálogo entre las fracciones

El coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles exhortó a las fracciones parlamentarias a dialogar para sacar adelante los diversos temas que se presente en la sesión del Congreso del Estado.

“Es más viable consensar acuerdos previos a la sesión, que subir los temas de manera sorpresiva y sin comunicación, porque de no coincidir la mayoría no aprobará los asuntos, y los temas no saldrán”, explicó el legislador.

Indicó Vázquez Robles que como grupo parlamentario de Acción Nacional, están abiertos al diálogo para que se logren los acuerdos y los temas reflexionados se aprueben.

"Si la oposición en Chihuahua quiere sacar un tema adelante, dialoguemos cada uno de los temas, porque estamos de acuerdo en el tema de fondo, pero al no existir coincidencia, sería rechazada la iniciativa", agregó.

“Las decisiones las toma la mayoría, ya sea en el pleno, en comisiones o en otras áreas, incluso instituciones, de ahí la importancia de dialogar”, concluyó.

La aclaración la dio el diputado Mario Vázquez luego de que Morena presentara un exhorto para elevar a grado de Alta Especialidad el hospital de la Mujer en Juárez y posteriormente el PAN presentara una reserva para que se exhorte al Gobierno Federal con el objetivo de que se cumplan compromisos para que se construya el hospital oncológico y se destinen los recursos necesarios para que los hospitales de Chihuahua cuenten con más especialidades.