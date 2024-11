Exhorta especialista del BID introducir nuevas tecnologías en la gestión del agua

Marcello Basani, especialista líder en la Oficina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, presentó la conferencia ‘Innovación como motor para la transformación empresarial’, en la convención y exposición anual de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) 2024, con sede en la ciudad de Chihuahua en su edición número 36, en la que expuso la realidad de la gestión del agua y la importancia de abordarla desde la innovación con herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial como el sistema Aquadata.

El especialista señaló que la brecha para dar el servicio de agua a toda la población con calidad y sostenibilidad sigue siendo demasiado grande, si necesitan muchos recursos que no están a disposición. Necesitamos innovar, introducir nuevas prácticas, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios, para poder innovar a que el servicio sea más eficiente, económico, rápido, para llegar a cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030.

“Con el Banco, nosotros nos ponemos a disposición de todos los operadores para trabajar en este tema”, destacó Marcello Basani.

Abordó el tema de llegar a la última, en el que se refiere a llegar a los usuarios con menor acceso al servicio del agua.

“En muchos países, hay una cobertura del 98%, entonces, ese 2% es el más complicado y el que cuesta más, es el usuario que está un poco más lejos, que no tiene capacidad de pago, que ha ocupado un terreno de forma ilegal, esa es la última milla, que necesita agua, y tenemos que pensar fuera de la caja para llegar a esas personas”.

En ese sentido, afirmó que la colaboración entre varios sectores, es el trabajo del BID día a día, e invitó a realmente, abrir espacios de diálogo, crear laboratorios de innovación, para lograr la colaboración entre varios actores, que garanticen el abastecimiento de agua, y aprender de los diferentes sectores en encuentros con jóvenes, la academia, el sector privado, los startups, entre otros.

Señaló que hay un desafío diario, que es el ético-social, sobre lo que es la digitalización, la inteligencia artificial, que van del tema de derechos humanos, al tema de la privacidad que calificó como gigante.

“Ojo, la digitalización no es la solución, tiene que acompañarse con un crecimiento del personal, del recurso humano, a través de capacitaciones. La región se caracteriza por un fuerte capital humano. En nuestras organizaciones, necesitamos capacitarnos mucho más. Así que, la digitalización no es una solución, es un medio, para el cual tenemos que prepararnos. Con la Fuente de Innovación, lo que tratamos de hacer es de favorecer solamente las innovaciones que se desarrollan en la región, porque hay muchas innovaciones que vienen de fuera, y aunque son muy buenas, algunas no aplican al contexto. Hay que tratar de identificar las que sí aplican y darles valor, hacerles crecer”, dijo.

Aquadata

Es una herramienta tecnológica de Inteligencia Artificial, que se alimenta de modelo machinelearning, que se tiene que entrenar, que analiza los datos de gestión comercial, para anticipar los casos de fraudes en los usuarios, con una tasa de efectividad muy alta, que quedó a disposición de todos los operadores que quieran mejorar el tema de gestión comercial y abordar el tema de pérdidas comerciales.

Es un sistema que trata de abordar el tema de las pérdidas de agua producida. Más del 40% del agua producida se pierde en pérdidas reales o comerciales.

Marcello Basani explicó que en la gestión de la información aborda en todos los niveles, el tema de la calidad de los datos que es crucial y fundamental.

Sobre el inicio de Aquadata, se presentaron algunas complicaciones, en las que costaba casi igual el desarrollo que mantener la data, porque se dedicaba mucho tiempo a limpiar los datos, eliminando outlayers, y analizando la información que faltaba.

“Ahora, hemos venido trabajando en procesos estándares que el operador mismo puede implementar para limpiar los campos y que la base de datos sea mucho mejor”, aseveró.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El agua como recurso para la humanidad

Sobre el costo cultural y social, dijo que la humanidad en general es bastante no solidaria, lo que pudo percibirse en los últimos años, durante la pandemia, cuando se abrieron los ojos, respecto al agua, porque todo el mundo tenía que lavarse las manos, y de repente las personas empezaron a hablar del agua.

“Ahora, en diferentes países hay inundaciones y desastres, y los políticos se despiertan, abren los ojos, y el tema ahora es relevante e importante. Lamentablemente, los políticos se están despertando, simplemente porque el cambio climático está pegando duro, pero por lo menos, el tema entró en la agenda de varios gobiernos. Tenemos que hablar del valor del agua, es súper importante, en muchos países no es una tarifa técnica, es una tarifa política. La tarifa técnica, creo que sería asequible para todos, pero la idea de pagar un poco más para el agua, nos asusta. Sirve para trabajar en temas de la financiación de las operaciones, ahí también hay un trabajo gigante para hacer”, expresó.

Agregó que a nivel cultural, hay un trabajo social que hacer que es gigante, y es sobre cómo distribuir los recursos, y aunque hay muchas innovaciones en el ámbito rural, también se pueden hacer pequeños cambios que no requieren tecnología, sino creatividad.

Para finalizar, Marcello Basani recibió un reconocimiento a nombre de la Asociación de Entidades de Agua y Saneamiento de México, y de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, por la exposición que presentó desde la Sala 1, del área de Expo, del Centro de Convenciones.