Exhorta Mario Mata a conservar la calma ante apertura de El Granero

DELICIAS.- Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, exhortó a los productores agrícolas a mantener la calma luego de que se abriera la válvula de la presa Luis L. León, pues aseguró que la situación es diferente a la de 2020 y que no se está trasvasando líquido hacia Tamaulipas.

Refirió que, según justificó la Comisión Nacional del Agua, se tomó la decisión de extraer un volumen para prevenir una inundación aguas abajo, mencionando que el Gobierno del Estado se comunicó con las autoridades federales y, por el momento, se mantiene el compromiso anterior y actual de no sacar agua de las presas de Chihuahua.

El presidente de la JCAS aseguró que los más de 50 millones de metros cúbicos que se pretende extraer no serían trasvasados a otra presa, pues no tiene sentido porque Tamaulipas tiene asegurados dos ciclos agrícolas. Sin embargo, se está esperando que haya más información por parte del Gobierno Federal.

“En realidad no es para Tamaulipas; cincuenta millones de metros cúbicos no alcanzarían a llegar a Tamaulipas de ninguna manera. Lo que llegará no les ayudaría para nada, en caso de que los necesitaran… no es el caso, no es el caso, habría que esperar un poco el tiempo para ver cuál es la información que se tiene de parte del Gobierno Federal”, reiteró.

Mario Mata consideró que el agua extraída se podría abonar para el Tratado de 1944, pidiendo a los habitantes de la región tener mucha calma, ya que la situación es distinta a la vivida en 2020 y no hay ninguna prisa para liquidar al cien por ciento el compromiso con los Estados Unidos.

Recordó que no existe ninguna deuda en ese sentido porque todavía no se cumple el quinquenio, como lo establece el tratado, exhortando nuevamente a conservar la calma.