Exhorta municipio a mantener predios limpios para evitar situaciones de riesgo

El director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, exhortó a la ciudadanía sobre mantener los terrenos baldíos en orden y limpieza, para prevenir situaciones durante la temporada de calor, en la que puede surgir la proliferación de fauna nociva, o incendios, entre otros siniestros.

“Es por eso que nosotros queremos venir a decirles el día de hoy, y hacer un atento llamado a toda la ciudadanía, que tenemos que tener nuestros terrenos en excelente estado: no hierba, no basura, no llantas. En caso de que no llegaran a estar así lo que nosotros tenemos que hacer primero que nada es un reporte al 072 como siempre, o a través de la aplicación Marca el Cambio”, invitó.

De La Madrid Téllez detalló que cuando se emite este reporte en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se envía a unos Guardianes Ecológicos, quienes revisan el estado del terreno baldío; y si llegar a estar en malas condiciones, se hace una notificación al dueño; cuando tienen una dirección adicional, que se hace por medio de la Subdirección de Catastro.

“Podemos llegar a un terreno, a una casa habitación, en donde notificamos al dueño de que su terreno baldío está en malas condiciones, tiene 10 días para limpiarlo; en caso de no limpiarlo, en 10 días procederemos a agendarlo y posteriormente limpiarlo. Cuando nosotros ya lo agendamos y lo limpiamos, ese terreno baldío tendrá una multa”, explicó el titular de Servicios Públicos Municipales.

En ese sentido, hizo un llamado a toda la ciudadanía, que cuente con uno dos o más terrenos baldíos que los pueda tener en excelentes condiciones, principalmente en la temporada de calor, cuando prolifera la fauna nociva, incendios, y otras situaciones.

Mencionó que sí han llegado a recibir quejas de terrenos que son propiedad del Gobierno Municipal, y se procede a su inmediata limpieza; pero si es un terreno privado, se notifica, y si no se cumple con la limpieza, lo limpia la dependencia y se le aplica una multa.

Para finalizar, reiteró el llamado para todos aquellos quienes tienen un terreno baldío, que lo puedan tener en excelente estado por el bien de todos los ciudadanos.