Exhorta regidora Villarreal a privilegiar los recursos naturales por encima de desarrollos urbanos

La regidora Moncerrat Elvira Villarreal presentó un exhorto en el que solicita acceso a la justicia en los incendios forestales acontecidos en la zona poniente de Chihuahua y pidió a los integrantes del Cabildo de Chihuahua a rechazar propuestas de intereses egoístas y mezquinos de grupos de desarrolladores salvajes y proteger a las colectivas medioambientales, cuyas vidas están en riesgo.

“Es mi deber y compromiso con la ciudadanía plantearles un exhorto a razón de los últimos hechos presentados en la ciudad referente a las atrocidades ambientales de las que hemos sido testigos. Al parecer, dentro de los discursos, entre ellos, el crecimiento económico a costa del desarrollo urbano olvidamos lo más importante: que todo el dinero no puede ser más importante que la salud y la vida”, afirmó Elvira Villarreal.

En la pasada sesión de Cabildo, ante regidoras, regidores, secretario del Ayuntamiento, síndica municipal, y el alcalde Jorge Cristóbal Cruz Russek, dijo que todo impacto ambiental negativo tarde que temprano recaerá en la salud y bienestar de la ciudadanía.

“Es impactante que el egoísmo y la ambición nos está dejando sin agua, sin flora y sin fauna, y sin barreras ambientales que nos protejan, y sin vida, ¿Qué vamos a gobernar? ¿Cuánto tiempo se va a disfrutar del dinero ganado a costa del deterioro de la tierra?”, cuestionó.

En ese sentido, señaló que los incendios forestales presentados en las semanas anteriores, por la zona poniente, cercana al periférico De la Juventud, no pueden en acciones de reparación o mínimo de protección de las zonas afectadas.

“La ciudadanía salió en esfuerzos extraordinarios a intentar mitigar la atrocidad. Vivieron miedo junto con todas las especies animales que huyeron y se desorientaron ante la negligencia humana. Estos seres no tienen voz, son vulnerables. Los hechos no pueden quedar en la impunidad, ni podemos dejarle todo el trabajo a las colectividades ambientales para que hagan defensa ecológica con altas probabilidades de no poder acceder a la justicia”, aseveró la regidora por Movimiento Ciudadano.

Así mismo, expuso que tampoco deben las y los defensores ambientalistas tener temor, sus vidas deben estar protegidas; y cuestionó ¿Cómo es posible que tengan que vivir con miedo si ellos solo están defendiendo nuestra casa natural y nuestra casa común?

“Tomemos las acciones que nos tocan como autoridad. Los incendios, la basura y los escombros no tienen por qué terminar con nuestra calidad de vida. Hay regulaciones existentes sobre todo para el manejo de residuos y escombros. Les pido que escuchemos y protejamos a la ciudadanía, a las y los colectivos que tienen la expertiz ambiental, y que sus vidas están en riesgo. Reflexionemos el mandato contundente de la ciudadanía en la pasada jornada electoral. Gobernar por el bienestar de la ciudadanía y rechazar propuestas de intereses egoístas y mezquinos de grupos de desarrolladores salvajes que están dañando la tierra, y por tanto, nuestros entornos sociales”, dijo.

Para finalizar, hizo un llamado para que se otorgue una protección real a las áreas del territorio municipal de Chihuahua que requieren sean declaradas como áreas naturales, que en los últimos días han incendiado, ensuciado con escombro y dañado ecológicamente.

“Hoy elevo mi voz, por una declaratoria real de las áreas naturales protegidas, por el arroyo de Las Ánimas, por el Cerro del Caballo, por la Sierra del Mogote, por todos y cada uno de nuestros cerros, ríos, arroyos, árboles y recursos naturales. Nos urge más conciencia y menos ambición”, concluyó.