Exhorta Salud a no viajar a las playas por alta incidencia de Covid

Con el periodo vacacional que se presenta en estos momentos, el cual ha sido aprovechado por muchos juarenses que buscan salir a pasar unos días a otros estados del país, la Secretaría de Salud lanzó un exhorto a la comunidad para evitar visitar lugares con alta incidencia de Covid-19.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Leticia Ruiz González subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud en el Estado, dio una serie de recomendaciones a toda la población que está saliendo de vacaciones o lo harán en días próximos, para que revisen antes los destinos turísticos que visitarán, y que de ser posible descarte ir a lugares donde se registra alta incidencia de contagios a Covid19.

De acuerdo con lo que explicó los sitios que reciben a gran número de turistas como son las playas, son los que generan preocupación a los médicos en el estado.

“Hay estados que tienen una tasa alta de incidencia a los cuales es preferible no visitar en estos momentos, si sabes que vas a salir pues hay que visitar lugares al aire libre donde no te expongas al contacto con mucha gente”, comentó Ruiz González.

Foto: Héctor Dayer | El Heraldo de Juárez

Otra recomendación de vida a todo ciudadano es de pensar en cuidar a sus semejantes, una vez que regrese de sus días descanso fuera del estado.

“Si empiezas con algún tipo de síntoma, como una gripa como un resfriado, incluso con una sencilla diarrea, estamos recomendando que te tomes la prueba de antígeno que puede ser muy rápida que para las personas sin derechohabiencia la estamos ofertando en muchos de nuestros centros de salud”, comentó la subdirectora de Medicina Preventiva.

Según se explicó por medio de un boletín oficial, el sistema hospitalario en todo el estado no registra una ocupación mayor al 60 por ciento de su capacidad en camas a pacientes Covid, no se está exento de un panorama distinto si no se acatan estas recomendaciones, así como lo básico que es lavado frecuente de manos, uso permanente de cubre bocas y la sana distancia.

Se podría registrar un repunte en contagios y defunciones ante la movilización de la población en la presente época de descanso, concluyó.