Exhortan a depositar llantas en Relleno Sanitario y programa Destilichadero

El director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, hizo un llamado a la población a mantener limpios los cauces de arroyos y avenidas de llantas y basura de gran tamaño, para lo cual, exhortó a depositarlo en el Relleno Sanitario, que es el único lugar autorizado en el Municipio para depositar llantas viejas; utilizar el programa Destilichadero cuando acuda a las colonias cercanas; o solicitar el apoyo a la Dirección, en el número 072, con la finalidad de que no se arrojen en la vía pública, donde además, pueden ser sujetos de una sanción económica.

“La alternativa que nosotros les podemos ofrecer es que nos marquen al 072, para nosotros es mucho más fácil poder pasar a esa vivienda y llevarnos dos neumáticos; o en el mejor de los casos llegar a cambiar sus cuatro llantas, (en donde cambie sus cuatro llantas esa empresa tiene la obligación de retener sus cuatro llantas) si por alguna razón, las tiene en su vivienda, para nosotros es más fácil poder pasar por ellas a su domicilio que pasar por ellas al arroyo que está atrás de su casa. Hacemos un atento llamado la ciudadanía, a que este tipo de excepciones, las podemos hacer con mucho gusto llamando al 072 o por la misma aplicación Marca el Cambio”, compartió el titular de Servicios Públicos Municipales.

El director De Lamadrid, explicó que todas las basuras de grandes dimensiones, como los neumáticos en desuso, escombros, es mucho mejor tenerlos en los lugares adecuados para ello; aunque para algunas personas es muy sencillo arrojar un sillón viejo en la cuenca del arroyo, subrayó que no es lo correcto y es una infracción que está sancionada por el Reglamento Municipal.

En ese sentido, refirió que desde noviembre de 2023, concluyó un programa en el que participó la ciudadanía, a que las llantas que se desechan, no se depositaran en terrenos baldíos ni en cuencas de arroyo, porque terminar siempre obstaculizando puentes, obstruyendo cuencas de arroyos y más en temporadas de lluvia.

“Hacemos un atento llamado a toda la ciudadanía, para que todas las llantas, todo el escombro, todas las basuras de grandes dimensiones, se depositen en lugares específicos. Sillas, mesas, sillones, lo podemos atender a través del Destilichadero; nada más hay que ubicar en dónde estamos. De lunes a sábado estamos por toda la ciudad, vamos a todas las colonias, y es donde todos los ciudadanos pueden destinar su basura de grandes dimensiones. El único lugar en donde está autorizado, por incluso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), y todas las autoridades ambientales, es el Relleno Sanitario. Cobramos un pequeño costo por cada llanta o por el tonelaje de llantas, que tiren, pero el lugar de donde se destina específicamente para tirar las llantas, es en el Relleno Sanitario”, reiteró.

Sobre el reporte que se generó a través de una nota informativa de El Heraldo de Chihuahua, sobre el depósito de llantas en la zona norte de la ciudad de Chihuahua, en el sector de Riberas de Sacramento, José Luis De Lamadrid mencionó que ha sido atendido por parte del personal de Servicios Públicos Municipales; quienes trabajan por mantener los arroyos y sus afluentes limpios y listos para la temporada de lluvias, y que no haya taponamientos en las cuencas de arroyos.

José Luis De La Madrid Téllez, mencionó que se ha observado el depósito clandestino en muchos arroyos, en muchos terrenos baldíos, para lo cual, están haciendo lo propio para poder atenderlo; y acotó que seguirá exhortando a la población a que deposite su basura, cualquiera que ésta sea, en el lugar adecuado.

Llanteras

Sobre el servicio que prestan las llanteras o empresas vendedoras de neumáticos establecidas, en las que si se compra con ellos las llantas, ofrecen la posibilidad de dejarlas ahí mismo, mencionó que no es una normativa como tal, pero que usualmente, como parte de la compra.

“No es una regulación como tal, no es algo específico, pero es una gran prestación que ellos mismos dan, en empresas establecidas. Dan la posibilidad de dejar las llantas con ellos; a lo mejor decimos no está tan vieja, no está tan usada y nos la llevamos a nuestra casa y ahí la guardamos, pero esa llanta va a terminar siempre en un relleno sanitario, es por eso la importancia de poder utilizar las formas que hay para almacenarlas adecuadamente para eso. Recibimos a muchas de las llanteras que nos llevan camiones y traílas de llantas que ellos mismos vendieron la nueva y se quedaron con la usada”, explicó.

Reuso de las llantas viejas

El director De Lamadrid Téllez, informó que en el Relleno Sanitario, en años pasados, han contratado empresas que trituran el neumático, y ya triturado, se vende a grandes hornos.

“El año pasado, a principios y a principios de este, nosotros teníamos una empresa contratada para que triturara las llantas. Se trituran, se cargan en camiones, y se depositaban en una empresa cementera en Hermosillo, Sonora. Seguiremos buscando la forma de cómo seguir desbaratando las llantas”, detalló.

Anunció que se proyecta para la próxima administración, que en el año 2025, se pueda pactar un nuevo contrato para continuar con el triturado de llantas, y bajar la existencia que se acumula en el Relleno Sanitario, que se estima en 100 toneladas al mes de llantas que se reciben en las instalaciones del Relleno Sanitario.

Sobre el proceso que se aplica en las llantas viejas, es que la empresa tritura la llanta, la corta, la hace pedacitos y se le vende para usar como un combustible alterno en Altos Hornos, que por lo general, son empresas cementeras.