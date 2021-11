Exhortan exdirectores y exrector de la UACh a seguir adelante

Exdirectores de las facultades y exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, exhortaron a la comunidad universitaria que comprende desde alumnos, docentes, administrativos y trabajadores en general a estar unidos y avanzar comprometidos con el futuro de la Máxima Casa de Estudios, luego de la renuncia del rector Luis Alberto Fierro Ramírez.

El doctor Carlos Ochoa, exdirector de Zootecnia y exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, expresó que el proyecto del entonces rector, de la Reforma Universitaria, lo consideró una buena opción; sin embargo, mencionó que ese tipo de proyectos requieren de tiempo, logística, concertación a diferentes niveles, al ser uno de los pocos propuestos en el país de su tipo.

“Son experiencias ya muy probadas en otros países, como el caso de Estados Unidos, donde tienen tiempo con ese sistema, donde tienen vertebrada la educación, desde la básica hasta la de posgrado. Aquí no se pudo armar, no “cuajó” por las circunstancias que fueran, porque a lo mejor el entorno no estaba suficientemente preparado para una propuesta de ese nivel, y creo que a raíz de eso se fue complicando en la universidad. Hasta que llegó el momento de la renuncia del señor rector”, expresó.

Refirió que la primera renuncia que tiene como referencia, fue la del rector Ignacio González Estavillo.

El doctor Ochoa destacó que la Universidad tiene la suficiente madurez, para afrontar esas decisiones y seguir su rumbo; que la Universidad no se detiene, tiene vida propia, y no dependen nada más de una autoridad, sea rector, director, jefe de área.

“Siento que no va a tener repercusiones, va a seguir su rumbo y auguro buenos tiempos para la UACh. A los universitarios, que sigan unidos. La unidad es clave para momentos difíciles, porque no es solamente este momento, sino el entorno nacional, internacional. Y la universidad no está aislada del contexto estatal y nacional. Cierren filas y sigan adelante”, dijo.

Por su parte, el Maestro Mario Trevizo Salazar, exdirector de la Facultad de Derecho, manifestó que ha sido respetuoso de la decisión del Maestro Luis Fierro, pero que siempre se debe anteponer el interés general de la Universidad y de la comunidad chihuahuense a los particulares.

“La Universidad es más grande que sus directivos, la Universidad somos miles y miles de egresados, profesores, profesoras, estudiantes, trabajadores, que todos los días, desde temprano se levantan para asistir a la responsabilidad de ir a clase, a prepararse. Ojalá que esto marque un nuevo derrotero para que la Universidad retome con mucho entusiasmo y ganas superarnos académicamente y seguir siendo el instrumento útil a los chihuahuenses, como lo ha sido los últimos 64 años”, aseveró Trevizo Salazar.

Sobre la Reforma Universitaria, expresó que el proyecto del modelo académico universitario, estaba inacabado, y por ello generaba mucha incertidumbre, y había traído como consecuencia una caída en la demanda de los jóvenes para ingresar.

“El llamado a la comunidad universitaria, incluyendo a profesores, alumnos, egresados, es que sigamos con el ejemplo, prestigiando todos los días a la Universidad, porque lo que más prestigia a una institución, es el desempeño profesional de sus egresados. Ojala que esta situación sirva para que hacia dentro de la Universidad y de cara a todos los sectores, vayamos construyendo los nuevos caminos de la Universidad Autónoma de Chihuahua”, finalizó.

Así mismo, el Maestro Juan Cinco Zamarrón, exdirector de la Facultad de Contaduría y Administración calificó la presente como una situación complicada para la Universidad, de la que debe tomarse un punto de partida, para que la Universidad vuelva a tomar el sentido de calidad en su enseñanza; también para que tenga una idea de transparencia su administración, en el sentido de cómo administrar el recurso y cómo manejarlo bien.

“Todo cambio es una situación en la que se debe meditar mucho el futuro de la institución, pero la mayoría de los maestros y directores, están en el sentido de hacer un buen trabajo académico. El objetivo es tener una Universidad que nos haga sentir orgullosos, y para lograrlo, tenemos que dar buenos resultados y rankeados en buenos lugares a nivel nacional e internacional. Se descuidó un poco ese sentido y es tiempo de retomarlo”, invitó.

En ese sentido, compartió que la matrícula se vino abajo un poco, ese es el resultado de que no fue muy atractivo para muchos muchachos o padres de familia que quieren invertir en la educación de sus hijos.

“No nos esperamos que el impacto se dé socialmente; no es bueno que haya una renuncia de un rector, porque queda un mal sabor de boca y dudas al respecto; pero hay que ver al futuro, hay mucho que hacer por la Universidad, que tiene mucho dar a la sociedad, hay que tener un buen producto en nuestros alumnos, hay que tener extensionismo, eso se olvidó un poco, nos quedamos muy abajo en la cuestión deportiva. Hay que dejar atrás esto, es importante que la institución sea fuerte y ahora es el momento para hacerlo”, concluyó.