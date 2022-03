Exige Redeti esclarecimiento del asesinato de Trinidad Baldenegro

La Red de Defensa Tarahumara, conformada por organizaciones de la sociedad civil que acompañan a comunidades indígenas en la zona serrana en la defensa de su territorio, reprobó los actos de violencia cometidos en la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; y exigió el esclarecimiento del asesinato de Trinidad Baldenegro López cometido el pasado lunes 7 de marzo, al tiempo que envió solidaridad a su familia.

“Denunciamos públicamente que continúan las condiciones de inseguridad en las comunidades indígenas, particularmente en Coloradas de la Virgen. El contexto en el que se da el asesinato de Trinidad Baldenegro López continúa siendo el mismo del de su hermano Isidro Baldenegro López, hace cuatro años, y del asesinato del defensor de derechos humanos Julián Carrillo Martínez en el 2018. La Comunidad de Coloradas de la Virgen en múltiples ocasiones ha pedido a las autoridades de los Gobiernos Federal y Estatal, la presencia permanente de cuerpos de seguridad en su comunidad”, expresó a través de un comunicado.

El colectivo de organizaciones, manifestó que en la Sierra Tarahumara las comunidades indígenas continúan sin vigilancia de las instituciones de seguridad, necesitan resguardo y seguridad pública, ya que este tipo de actos propician el desplazamiento forzado, en el cual se les obliga a cambiar sus condiciones de vida debido a la avaricia de particulares.

“La comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, así como la REDETI, exigimos que este tipo de actos no vuelvan a pasar, ya que no es justo que las personas sean amenazadas, amedrentadas, golpeadas y asesinadas por defender los recursos naturales, y arraigarse en la tierra que les vio nacer. Las instituciones públicas, que están al servicio de las comunidades, no deben minimizar la situación de los pueblos indígenas, ya que esto es un acto de discriminación y racismo”, afirmó.

Redeti sostuvo que el territorio pertenece a las comunidades indígenas mucho antes de la colonización, antes del reparto agrario (ejidos y comunidades agrarias), así ha sido y continuará siendo a pesar de que la burocracia y los intereses de unas cuantas personas no lo permitan.

“Las comunidades indígenas que conforman la Redeti apoyan a Coloradas de la Virgen pues siguen el mismo camino en la protección de los recursos naturales y la defensa del territorio ancestral; ya que “defender el territorio es una manera de honrar a quienes ya no están, personas que siguen siendo asesinadas por cuidar el bosque”, finalizó.