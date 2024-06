Exigen enfermeros del ISSSTE transparencia en procesos de elección de jefatura

Una docena de enfermeros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acudieron a la delegación para entregar un oficio en el que expresan su inconformidad ante la intención de quitar de su puesto a la actual jefa de enfermeros.

“Nos quieren imponer a una jefa que no conocemos, nos negamos a que se haga una terna y podamos elegir a quien estará en la jefatura de enfermeros”, comentó uno de los manifestantes que acudieron a la delegación del ISSSTE en el complejo industrial de las Américas.

El oficio que llevaron las y los enfermeros con la firma de 280 trabajadores, fue recibido por la Subdelegada Médica, la doctora Edna Moya Luna; en dichos documentos se expresa la inconformidad de los enfermeros por la falta de transparencia y que no quieren que se destituye de su cargo a la actual jefa de enfermeros.

De acuerdo con los quejosos, la razones que dieron en la delegación fue que la jefa de enfermeros y el jefe de doctores no congenian, por lo que quieren poner a un reemplazo, pero según los enfermeros, la notificación fue oral, no escrita como marca el protocolo.

Además de sentirse inconformes por el hecho de que solo por no congeniar quieran quitar a una persona de su puesto, consideran que el problema radica en la falta de transparencia y de llevar los protocolos adecuados para despojar a una persona de su puesto, así como de no permitirles elegir quien será el próximo encargado de los enfermeros.

“Aquí lo importante es que se haga transparente y que nos tomen en cuenta porque somos base trabajadora, somos quienes realmente podemos decidir a quién queremos como jefa en nuestro hospital”, señaló otro de los enfermeros, añadieron los quejosos que no se debe de violentar ni violentar ni pisotear los derechos de la base trabajadora.

Por su parte Jorge Enrique, enfermero general del ISSSTE señaló que son trabajadores sindicalizados y que la mayoría de los quejosos tienen entre 10 y 15 años con base, por lo que no aceptarán una jefatura impuesta y una persona de la que no tienen conocimiento ni confianza, debido a que, dicen tener muchas necesidades y situaciones difíciles en los hospitales como para recibir a una persona que no se vaya a hacer cargo de resolverlos.

“Tanto la actual jefa como el personal de supervisores han sacado a flote el trabajo aun con las carencias que tenemos y nos han brindado el apoyo, nosotros hasta ahorita estamos conformes y contentos con la actual jefa y sobre todo con los supervisores”, sentenció Enrique.

Añadió que no tendrían ninguna problemática en dejar que quiten a la jefa actual si lo hicieran de forma transparente y dejando que ejerzan su derecho como sindicalizados para elegir quien estará en el puesto de jefatura, o bien, conocer a quien quieren poner en el puesto.

Los quejosos señalaron que desean que la situación dentro de las plazas de enfermeros siga como hasta ahora con lo que han conseguido, con ética y profesional, con transparencia y una buena comunicación.