"Exigimos justicia": migrantes permanecen afuera del INM en Juárez

Cerca de un centenar de migrantes, se encuentran instalados al exterior de la estación migratorio del Instituto Nacional de Migración, en donde el pasado lunes, por lo menos 39 personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas tras incendiarse ese inmueble.

Los migrantes quienes colocaron un pequeño altar con imágenes de algunas de las víctimas mortales, así como con las banderas de los países de donde son procedentes, aseguran que no se retirarán del lugar y permanecerán ahí hasta que se les resuelva su situación.



“No nos vamos a ir, exigimos justicia, no es un delito migrar y buscar mejores oportunidades, pero sí es un delito no proteger a las personas que se tienen bajo resguardo, lo que no hizo el gobierno de México”, expusieron dentro de sus reclamos.

Algunas de las personas que ahí se encuentran, instalaron casas de campaña para permanecer en el lugar.

Lanzaron consignas contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de haber ordenado las detenciones de las personas que buscan cruzar hacia los Estados Unidos.



Esta escena se da, mientras elementos de la Guardia Nacional custodian el inmueble que aún tiene rastros visibles del incendio que los consumió por dentro, justo en donde más de 60 personas se encontraban encerradas.

El grupo de migrantes, aseguran que ninguna autoridad se ha acercado a preguntarles sobre su situación, si necesitan algo o simplemente para dar la cara por la tragedia ocurrida.