Exigir certificado de vacuna en espacios públicos no lo decide el Ejecutivo: Hickerson

Prohibir el ingreso a los espacios públicos, a ciudadanos no vacunados contra el Covid-19, tendría que pasar primero por una legislación, puesto que dicha determinación no puede ser emitida por el Poder Ejecutivo, y actualmente no se contempla que se discuta el tema en el Congreso del Estado, así lo explicó el derechohumanista y diputado Gustavo de la Rosa Hickerson.

“No puede ser una medida administrativa, el derecho humano al libre tránsito es fundamental, puede ser limitado en circunstancias extraordinarias, siempre y cuando exista una ley específica que establezca las limitaciones, es decir, no puede ser por medidas administrativas ni por un decreto de la gobernadora”, explicó De la Rosa Hickerson.

Calificó como algo grave, en caso de que se permitiera que fuera el Poder Ejecutivo el que determinara cuando considerar una situación extraordinaria para limitar los derechos constitucionales, pues en este momento podría ser explicable por la pandemia, pero una vez otorgado ese poder, posteriormente será utilizado para sus propios objetivos, incluso para la persecución de rivales políticos.

Subrayó que por el momento el Congreso del Estado, no tiene contemplado legislar sobre algunas medidas restrictivas drásticas, como es el caso del cierre de los espacios públicos para las personas no vacunadas.

Por el contrario, mencionó que, en el caso de las empresas, sí se puede exigir a los trabajadores que se apliquen la vacuna contra el Covid-19, puesto que la Ley permite, e incluso exige a los patrones, a que cumplan con las medidas sanitarias para proteger a los trabajadores, y en este caso, la vacuna entraría en ese paquete.