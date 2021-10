Existe un patrón muy claro de desaparición en la zona de Ojinaga: activista

El activista Gabino Gómez Escárcega, coordinador del Área de Desaparición, Desplazamiento y Personas Defensoras de Derechos Humanos, como parte representante de varios casos de desaparición en el estado de Chihuahua, explicó que existe un patrón muy claro de desaparición en la zona de Ojinaga, el cual está coordinado por una mafia de posibles delincuentes que controlan el tráfico de personas.

Dijo que la problemática se ha hecho más notoria por el último caso, cuando el pasado 25 de septiembre se perdió el rastro de 15 personas, “tengo por lo menos dos años planteando el riesgo con las autoridades que tienen que poner atención en todo el tramo que comprende de Ojinaga al Valle de Juárez, por los múltiples casos que están sucediendo”.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) explica que dentro de un periodo de dos años ha tenido la posibilidad de representar y participar en por lo menos 20 casos de desaparición en esa zona del estado, donde las víctimas desaparecen en las mismas condiciones.

En días pasados, comentó que se sostuvo una reunión con el nuevo fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, a quien le pudieron plantear la peligrosidad de la zona y los acontecimientos que han venido surgiendo a raíz de la desaparición de todos aquellos que pretenden cruzar a los Estados Unidos.

“El tramo que se conoce hasta Loma Blanca en Valle de Juárez, existe información de personas que han desaparecido, hay otros casos, es un foco rojo, todo lo que colinda con el río Bravo, recuerdo un caso donde hay un caso donde se comenta que las víctimas no pagaron ‘cuota’ a los de la plaza”, indicó el activista.

Refirió que la mayoría de los casos está relacionado con el tema de la “cuota” que no se paga con los “polleros”, “los ‘polleros’ a veces no pagan la ‘cuota’, cobran un derecho de vía, los ‘polleros’ ya tienen arreglos con los delincuentes de las diversas zonas, hay algunos que se niegan o no pagan y entonces se los llevan, hay varios casos, es como un patrón”, señaló.

Al momento dijo que no ha participado en la representación de los últimos 15 desaparecidos en Coyame, que le informaron que lo iban a contactar, pero que al momento no han podido concretar comunicación con la familia, pero que sí tiene conocimiento de que en meses pasados se registró la desaparición de otro camión con gente que intentaba cruzar a los Estados Unidos.