Existen más de 14 mil pozos clandestinos en el estado: Mario Mata

En el estado de Chihuahua operan más de 14 mil pozos irregulares y es trabajo de las instancias facultadas, interponer las denuncias; entes como Conagua y la Secretaría de Desarrollo Rural, son quienes pueden denunciar y contribuir así a la gobernabilidad del agua que se busca actualmente en el estado de Chihuahua.

Así lo dijo el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, quien añadió que, la buena noticia es que este año se duplicó el presupuesto para la Conagua, sin embargo, el presupuesto operativo sigue siendo el mismo y lo que se dio de más, está etiquetado para obras específicas en otros estados de la República.

“Lo digo y lo digo abiertamente, tenemos más de 14 mil pozos ilegales en el estado de Chihuahua, aparte los regulares que no cumplen con muchas de las normas, simplemente no hay una medición, por falta de medidores y de personal; estamos conscientes que por mandato constitucional esto le corresponde a Conagua, pero no tienen presupuesto”, señaló.

Detalló que la JCAS al ser un ente enfocada al agua potable, en lo que está relacionado con la parte agropecuaria, sus acciones son sólo de acompañamiento o temas de reglamentación.

Mata Carrasco hizo énfasis que, para evitar ese tipo de acciones, las autoridades, así como la sociedad civil organizada, deben colaborar para la detección de los mismos y poder trabajar para lograr la gobernabilidad del agua.

En este sentido, reiteró que lo importante no estar generando nuevas leyes ni reglamentaciones extras, sino que actualmente la reglamentación existente está bastante completa, sólo hay que buscar la forma de aplicarse y hacerla valer.

“Estamos alentando a quien sí puede, que es Conagua, la Secretaría de Desarrollo Rural mediante el Departamento de Agua Sustentable, y los responsables número uno que son los mismos usuarios, para lograr esa gobernabilidad y que los facultados, interpongan las denuncias correspondientes”, comentó.

Explicó que, en el caso del agua rodada, sí existen denuncias ante la Conagua, pues esas extracciones irregulares en el agua superficial, se dan por parte de quienes no cuentan con alguna concesión, afectando a quien sí cuenta con una, mientras que en el agua subterránea no es posible percatarse porque es líquido del subsuelo y las afectaciones son para las futuras generaciones.