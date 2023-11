Explica Bonilla que los gastos en alimentos y bebidas de su viaje a NY corrieron por su cuenta

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, calificó como lamentable y una mentira, lo dicho por el diputado Óscar Castrejón, quien se apostó la mañana de este miércoles 22 de noviembre frente a la Presidencia Municipal de Chihuahua, para decir que el alcalde Bonilla gastó dinero de los chihuahuenses en margaritas y cervezas Corona, en su viaje a Nueva York.

Marco Bonilla, presentó ante los medios un resumen de las comidas que había ingerido en su más reciente viaje a Estados Unidos, entre las que no se incluían bebidas alcohólicas; y dijo que esos gastos de alimentación y refrescos, habían sido pagados de su propia cuenta, para no generar gastos al Municipio de Chihuahua, de los que sí reconoció, fueron únicamente el traslado en avión y el hospedaje.

“Diría muy lamentable el tema, de que pues, no me extraña. Aquí ahorita el diputado Óscar Castrejón, vino a decir que yo me iba a tomar unas coronitas y unas margaritas en Nueva York. Como que es que a ellos les gusta tener otros datos, por lo general, que es como una cualidad, que tienen en ese partido. Es más, mientras veía la nota del diputado, me puse a hacer la lista, de lo que consumí y el domingo consumimos una Coca-Cola con tacos; el lunes, me consumí una hamburguesa con una Coca-Cola; el martes que regresamos a Chihuahua, consumí un pan de Express en el aeropuerto con una Sprite, (ya le cambié porque luego la Coca-Cola aburre) y pues, los ubers, también esos”, enlistó Marco Bonilla.

En respuesta al legislador del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Congreso del Estado de Chihuahua, el alcalde le respondió que a diferencia de las prácticas de los gobernantes extraídos de Morena, Marco Bonilla no viaja acompañado de familiares en traslados laborales.

“Le diría al diputado que el “león cree que todos son de su condición”. Yo no viajo afuera del país, ni con consuegra, ni con nietos, ni con hijos, ni con hijas, ni con diez auxiliares, enfermera, ni traductor. No, diputado, eso se hace en el nivel federal. La verdad es que nosotros viajamos con mucho orgullo a representar a Chihuahua, pero lo que tengo, es que estos gastos, diputado, los pagué yo de mi bolsa. No le cargué un solo peso al Municipio de las comidas, ni de los servicios de transporte, esos, los pagué yo, para no afectar las finanzas del Municipio. Al Municipio solamente cubrió, en el caso de un servidor, el hotel y el traslado aéreo. Es lo único que consumimos”, afirmó el presidente municipal de Chihuahua.

Y acotó, “y por cierto, yo no me traslado en flota aérea al servicio de ningún gobierno, yo como cualquier otro ciudadano, pago mi boleto en una aerolínea comercial y me traslado a donde me tengo que trasladar, porque nosotros no tenemos aviones ni del Ejército, ni del gobierno federal, ni de ninguna otra dependencia, como lo hacen ellos y como lo tienen ellos. Tampoco pues viajó con mi abuelita y con mi mamá a ningún lado, como lo hacen ellos. Yo sí tránsito, por ejemplo, el sábado fui a vacunarme a El Paso y transité la carretera Juárez y póngase a trabajar diputado, gestione dinero para que se arregle esa carretera, que la verdad es que antes no ha cobrado más vidas. Además de flojo, pues mentiroso”, espetó el alcalde Bonilla Mendoza.

Para concluir, Marco Bonilla reiteró que es muy lamentable la situación de un diputado que le cuesta el erario de Chihuahua más de 113 mil pesos y que se presenta frente al Palacio Municipal de Chihuahua para manifestarse, a decir puras mentiras.