Exponen en la "Mañanera" a Juez que liberó a presuntos secuestradores de 104 migrantes en Juárez

Luego de la captura de cuatro hombres que tenían hacinados a 104 migrantes en un domicilio en Ciudad Juárez y ante la liberación de tres de los involucrados, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio presentó este caso en la conferencia de prensa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como un caso en el que los jueces favorecieron a los presuntos delincuentes.

“Hay tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, en este caso tenemos uno de ellos con la libertad de tres presuntos traficantes de migrantes en Chihuahua, uno fue vinculado a proceso y tres fueron liberados, esto fue el 30 de abril, fueron rescatados en un domicilio en Juárez” , refirió el subsecretario.

Estos hechos se dieron el pasado 30 de abril, cuando los agentes de seguridad en Chihuahua localizaron un domicilio que previamente había sido denunciado por la concentración de personas migrantes, donde al llegar al lugar, se percataron de los más de 100 migrantes que se encontraban al interior del domicilio en condiciones de hacinamiento.

Días después de que se generó la formulación a proceso, el día 7 de mayo se decretó la vinculación a proceso para Johan Ricardo R. E. de 21 años, pero solo por la portación de arma de fuego, al resto de los detenidos identificados como Carlos Iván M. G. de 27 años, José Gerardo S. M. de 41 años y Luis Carlos C. B. de 20 años, no se les vinculó a proceso porque el juez consideró que no había un beneficio económico en el secuestro de los mismos.

“El Juez José Chávez Montes decretó la no vinculación a proceso, ordenó la libertad de tres de ellos, uno fue vinculado a proceso, pero por el delito de portación de arma, de acuerdo al juez, los datos no fueron suficientes para determinar que había un lucro económico y también hizo alusión de que pudieron haber recibido ayuda humanitaria”, fue parte del mensaje del subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En uno de los documentos que presentó el subsecretario, se da a conocer que no existen datos de prueba que revelan “el elemento subjetivo específico de obtener un beneficio económico en dinero o especie”, además de que se dio a conocer que cinco migrantes identificaron a Johan como el jefe de la banda, y a los otros tres como las personas que los albergaban y los cuidaban de que no salieran del domicilio, lo cual no fue tomado en cuenta.

“Permitir que los migrantes, se les pudiera proporcionar por parte de cualquier ciudadano la asistencia local o asistencia humanitaria o la ayuda humanitaria, tomando en consideración de que se trata de un grupo vulnerable que está expuesto a las inclemencias del tiempo, no tiene un domicilio, no tiene un hogar, no tiene donde resguardarse, nuestro país está formado de distinto climas algunos muy extremos, Juárez tiende a ser muy caliente o frío, es donde se necesita el resguardo a las personas, independientemente de que tengan o no tengan permisos” , es parte del extracto presentado en la resolución sobre la liberación de tres de ellos.

Luis Rodríguez Bucio consideró que el Juez Juan José Chávez Montes desestimó las pruebas y no sancionó el delito de albergue de migrantes que fue iniciado en Juárez, por lo que dejó en libertad a tres de ellos y a uno si lo mantuvo en prisión, pero por un delito distinto al que había sido presentado.