Exponen más de 200 autos en 5ª Summer Slam Car Show

El Centro de Convenciones de Chihuahua albergó la 5ª Edición del Summer Slam Car Show, que este año reunió a más de 70 expositores y 200 automóviles, entre clásicos restaurados, autos deportivos, pick ups, low riders y todo tipo de automóviles optimizados para dar su máximo tanto a nivel estético como mecánico y funcional.

Fernando Valdez Piñón, organizador y su esposa Nancy Cecilia De la Rosa Rivero, convocaron por quinta ocasión a este gran evento que reúne a la comunidad de amantes de los automóviles, reuniendo a participantes de todo el estado, e incluso de Estados Unidos.

El evento tuvo un costo de $40.00 para mayores de 12 años, en un horario de 12 del mediodía a las 8 de la noche y recibieron alrededor de 8 mil espectadores del público en general; se contó con stands de comida, concurso para el mejor sonido stéreo y show de autos low rider. Acudieron participantes de municipios como Ciudad Juárez, Parral, Delicias y hasta de Estados Unidos.

Tres de los jueces, Jesús Mariñelarena, Ernesto González y Carlos Alemán, indicaron que se evalúan diversas cuestiones en los autos, como limpieza y modificaciones del motor, de los interiores y la cajuela, así como la apariencia general, pintura, rines y llantas y suspensión.

“Primero se hace una evaluación general del chasis, el tipo de sonido que trae, la limpieza, tanto estética como mecánica y si está modificado o es original”, comentó el restaurador Jesús Mariñelarena, que se especializa en Mustangs.

Por su parte, Luis Martínez, dueño de una pick up Chevy C10 Modelo 1968, ostenta los tres trofeos que ha ganado en concursos similares, en la categoría de Clásico Modificado: “compré la troca en 2017 y era un fierro yonqueado, pero poco a poco le fuimos arreglando cosas y tiene ya dos años terminada: con rines, tapicería, sonido, pintura. No conozco de mecánica pero tengo muchos amigos que sí y ellos me ayudaron a irla mejorando, la verdad es que este es un hobby muy apasionante y en el que conoces a mucha gente”, dijo el empresario y padre de familia, quien indicó que desde niño le gustan mucho los autos y trata de inculcarle este hobby también a sus hijos.