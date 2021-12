Extienden vacunación para adultos mayores de 60 años

La Secretaría del Bienestar informó que la jornada de vacunación de la tercera dosis como refuerzo para adultos de 60 anos y más se extenderá hasta el sábado 18 de diciembre.

El delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera informó las personas que tienen el temor de no alcanzar o que no pudieron obtener la tercera dosis debido a que no fueron el día o la hora que le correspondía pueden recibir el biológico el viernes o el sábado.

El delegado federal agradeció especialmente la respuesta de la población ya que significa que están dispuestos a cuidar su salud y la de los demás.

Los horarios quedarían de la siguiente manera:

• 15 de diciembre: M de 9 a 11 am, N de 11 am a 1 pm, O de 13 a 3 pm.

• 16 de diciembre: P de 9 a 11 am, Q de 11 am a 13, R de 1 a 3 pm.

• 17 de diciembre: S de 9 a 11 am, T de 11 am a 1 pm, U de 1 a 3 pm

• 18 de diciembre: V de 9 a 11 am, W-X de 11 am a 1 pm, Y-Z de 1 a 3 pm.

Los puntos de vacunación de acceso peatonal en el Centro de Convenciones y Estadio de Beisbol (Deportiva Sur), así como el de acceso vehicular, el Campus nuevo de la UACh permanecerán abiertos hasta el día sábado en los mismos horarios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Los requisitos que deben presentar son: comprobante de la segunda dosis, tener por lo menos seis meses de haberla recibido, el registro de mivacuna.salud.gob.mx, además de comprobar que son residentes de este municipio.